花蓮6.1強震 全台20校初估災損200萬元

2019-04-19 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



花蓮秀林鄉昨天發生芮氏規模6.1地震，教育部長潘文忠出席「防災總動員暨防災校園大會師」活動表示，全台20所學校受波及，教育部初估的災害損失約新台幣200萬。

潘文忠說，學校校舍建築物主要結構皆未受損，足以驗證政府對於學校校舍耐震能力改善之目標與能力。

台灣地震發生頻繁，教育部105年9月核定106至108年度推動學校校舍耐震能力及設施設備改善三年計畫。計畫總共編列294億元，辦理2019棟補強及拆除重建工程，協助地方政府加速完成公立高中職及國中小校舍耐震能力及設施設備改善作業。

行政院為持續提升校舍耐震能力，近日核定「公立高級中等以下學校校舍耐震能力改善計畫（109至111年度）」，續辦Is值80至100間之校舍耐震能力改善，總經費166.42億元。預計辦理1488棟校舍補強及拆除重建工程，將完成高級中等以下學校耐震能力改善最後一塊拼圖，全面提升校舍耐震能力。