台灣邁入高齡社會 陳其邁：長照就是媽祖

2019-04-19 11:54 中央社 台北19日電



近日媽祖話題正夯，行政院副院長陳其邁今天表示，台灣社會正面臨快速老化問題，未來「長照就是媽祖」，照顧失能老人的照顧員則是幕後英雄，盼將長照資源深入社區，嘉惠民眾。

台灣長照護理學會今天舉辦「打造完整永續長期照顧體系的發展與前瞻」國際研討會，行政院副院長陳其邁上午到場致詞。

陳其邁表示，他從過去擔任立委期間就對長照相當關心，106年政府開始推動長照10年計畫，也就是俗稱的「長照2.0」，截至目前為止，每年約有新台幣300億元稅收投入長照，如何將這筆錢花在刀口上，壓力非常大，尤其面對當今人口老化嚴重，衛福部3月底最新統計，全台65歲以上老人占比已突破14%，偏鄉地區更是如此。

最近出現媽祖託夢選總統的新聞，陳其邁開玩笑地說，如果媽祖託夢，一定會要他做長照，而不是選總統；他表示，去年選舉期間，他碰到很多第一線的長照人員，不論白天、晚上都辛苦地工作照顧失能長輩，在失能家庭眼中，「長照就是媽祖」，長照人員才是真正的英雄。

陳其邁指出，長照其實沒那麼複雜，目前衛福部的服務已漸漸延伸，不僅做延緩失能、社區關懷據點等服務，也往後延伸出安寧照護，由184家特約院所照顧專員到醫院進行評估；此外，社區ABC也有約5000個據點，未來也將持續挹注社區服務據點佈建，預計再增約5萬張床。

陳其邁強調，從台灣整體情況來看，長照是最需要政府關注、投入資源加緊腳步著力的事，未來盼讓這些資源深入社區，嘉惠更多民眾。