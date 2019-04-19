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6.1地震撼全台！3護理師不顧安危急護嬰 網讚天使

精神相關疾病離你我不遠 全台一年250萬人就診

2019-04-19 11:34聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

電視劇「我們與惡的距離」即將進入尾聲，劇中討論到的精神相關疾病，距離你我其實並不遠。衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強表示，精神疾病就像感冒一樣，每個人都可能罹患。根據衛福部104年統計，台灣一年因精神相關疾病就診人數高達250萬人。

張自強表示，因精神相關疾病而領取身障證明、重大傷病卡人數，也正在快速成長中，緊追其他慢性疾病患者人數。精神疾病已經被證實是一種腦部的疾病，但是許多精神疾病的成因，至今尚未有革命性的發現，過去精神疾病會有「遺傳」的謬論，或是只發生在特定家庭，經證實，這是錯誤的。

你我都可能因為工作壓力、社會壓力、藥物成癮濫用、罹患疾病等因素，出現精神疾病。張自強表示，常見的精神疾病，除了民眾熟知的憂鬱症以外，屬於嚴重的精神疾病，以思覺失調症為大宗，該疾病為過去民眾認識的精神分裂症，盛行率占千分之3左右。

精神疾病會不會好？還能結婚生子嗎？還能工作嗎？張自強說，這是精神疾病患者最常問的問題，精神疾病常被認為是一件不光彩的事情，社會常常會有對病人的不諒解，也使家人在照顧上，存有挫折或無力感。但若是精神疾病不幸找上你，幸運的是只要搭配適當的醫療與復健，以及家人和朋友的支持，必定能夠戰勝疾病的影響。

張自強表示，隨著精神科藥物的改良、各種治療模式的發展、社會大眾對於精神疾病的認識等，現在國內外陸續有精神病人康復或成功的例子，曾見過生病十幾年後仍然可以讀完醫學院，當醫師的思覺失調症病人；取得心理學博士的躁鬱症心理師，還有各行各業不為人知的成功個案等。

精神病人康復的意義就是學習如何蛻變，讓疾病不再阻礙他們去追尋人生的目標。其實只要有規律門診和穩定服藥控制 ，再加上有了穩定的工作，精神病人也可以很自然的融入這個社會。

電視劇「我們與惡的距離」討論精神疾病等議題。 圖／公視提供
電視劇「我們與惡的距離」討論精神疾病等議題。 圖／公視提供
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患者思覺失調症
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