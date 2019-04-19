耳垂有斜切的皺紋摺痕 醫師：當心已患心血管病

2019-04-19 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



耳垂冒出斜切的皺紋摺痕，可能要注意囉！新竹縣一名68歲的葉姓老翁，3月底因氣喘造成心臟衰竭，到中國醫藥大學新竹附設醫院就診；另一名48歲的謝姓男子3月初也因心肌梗塞掛急診，特別的是，醫師發現兩人的耳垂縐紋非常明顯。

中醫大新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏表示，葉姓老翁因氣喘造成心臟衰竭，到中國醫藥大學新竹附設醫院就診，經檢查顯示老翁有3條血管嚴重狹窄，一般人會認為血管狹窄會有胸痛、胸悶等類似心肌梗塞的症狀，但老翁的血管是逐漸狹窄，心臟會慢慢呈現肌肉氧氣供應不足、肌肉收縮無力，表現出心臟衰竭、下肢水腫及呼吸困難的症狀，是慢性的冠狀動脈疾病。

老翁經過心導管室主任陳業鵬施以「冠狀動脈氣球擴張術暨血管支架置放」手術，在3條冠狀動脈都放上支架，老翁住院休養幾天後已出院，目前恢復良好。另一名謝姓男子則因心肌梗塞掛急診，心臟血管科醫師楊晨佳為其施行緊急「冠狀動脈氣球擴張術暨血管支架置放」，目前恢復良好。

特別的是，這兩名病患的耳垂都出現斜切的皺紋摺痕，林圀宏指出，耳垂出現如皺紋般的摺痕，代表耳垂中富含彈性的「膠原蛋白纖維」缺血，缺血原因來自耳垂動脈萎縮、供血不足，膠原蛋白纖維會減少，導致耳垂缺乏彈性，在耳垂上就會形成很深的一條皺紋「diagonal earlobe crease」（對角耳垂皺紋），推測病人可能潛藏心血管疾病的風險。

林圀宏說，60歲以上的人，如果出現耳垂縐紋，可能跟年紀有關，膠原蛋白纖維會減少，但是60歲以下的人，如果出現耳垂縐紋要特別注意，就要檢測是否有心血管疾病。