陽明大學發現先天免疫檢查點 自體免疫疾病治療現曙光

2019-04-19 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



免疫療法藉由增強或抑制人體免疫力來對抗疾病，國內相關研究再發現新亮點。陽明大學一篇近日登上國際期刊《細胞宿主與微生物》 （Cell Host & Microbe）的研究發現，人類的免疫細胞中，不只有應用於治療癌症的後天免疫檢查點，還有先天免疫檢查點，有潛力發展自體免疫疾病治療新方法。

陽明大學臨床醫學研究所助理教授陳斯婷說，人體的免疫系統可分為先天與後天。當外來病原體入侵，先天免疫系統會在第一時間反應，白血球會分泌細胞激素，造成紅腫熱痛等發炎反應。若病原體突破第一道防線，人體則會啟動更強大的後天免疫系統加以抵禦。

過去已知，後天免疫系統中的T細胞有「免疫檢查點」，像憲兵般識別來者是客或是敵人，再視情況發動攻擊，以避免T細胞在不該活化時過度活化，反倒傷害自身細胞。然而，面對像癌症如此棘手的魔王，科學家發現適時抑制免疫檢查點、讓體內的T細胞持續發動攻擊，能更有效殲滅惡性腫瘤。這項發現使日本籍學者本庶佑獲得諾貝爾醫學獎，PD-1、CTLA-4抑制劑等免疫療法也被應用於癌症治療。

陽明大學新研究進一步發現，不僅後天免疫系統有免疫檢查點的設計，先天免疫系統也有。陳斯婷的團隊研究人類與小鼠的白血球發現，單核球、巨噬細胞、樹突細胞等扮演第一道防線的先天免疫白血球中，有個名為NLRP12的蛋白分子，其基因表現的高低，具有開啟或關閉巨噬細胞、樹突細胞產生抗病毒第一型干擾素的能力；換句話說，它就是先天免疫檢查點。這項發現可說是補足了諾貝爾醫學獎的研究發現。

陳斯婷說，自體免疫疾病多半是因為免疫系統過度活化所致，並會因為外在感染導致疾病惡化。先天免疫檢查點的發現，可提早在感染惡化前就介入，降低患者的復發風險。目前與台北榮總合作蒐集超過300名紅斑性狼瘡患者的檢體，發現NLRP12免疫檢查點的基因表達與紅斑性狼瘡相當有關，正在發展用藥調節先天免疫檢查點的治療模式。