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影／無人機送血清10分鐘速抵 交通部阿里山測試成功

2019-04-19 10:45聯合報 記者謝恩得╱即時報導

交通部今天在嘉義縣阿里山鄉舉辦無人機物流飛行測試，將血清和郵件從樂野村的阿里山鄉衛生所，分別運送至里佳衛生室和達邦村，1小時車程，10分鐘即可飛抵。不過無人機很容易受到天候影響，氣流不穩、雲層太厚訊號不良即無法操控，另山區地勢高，操控不易，無人機公司表示有信心克服，成全世界第一個以無人機運送蛇毒血清。

林佳龍表示，交通部原擬今年7月提出無人機相關管理法案，但考量安全、航線和人員技作技術訓練等，將延後明年初。他同時提到，昨天地震後，公路總局即出動無人機到台8線勘查，迅速掌握災情。另關於目前無人機在山區常受限訊號接收問題，林佳龍表示未來5G等通訊開發後可望解決。

交通部長林佳龍由嘉義縣長翁章梁、立委陳明文陪同，一起觀看阿里山無人機物流飛行測試成果，原本今天要實飛，但受限天候因素，改看昨天拍攝的測試影片，見證無人機從阿里山鄉衛生所（樂野村）出發，克服山區地形限制，將郵件遞送到達邦代辦所，並瞭解抗蛇毒血清以無人機運送至里佳衛生室的模式。

交通部表示，無人機近年發展快速，應用廣泛且可突破空間及人員限制，續航力約3、40分鐘，交通部正積極規劃無人機推動發展策略，去年開始辦理偏鄉無人機物流測試計畫，首先在台南市左鎮區完成實務技術驗證，確認較為平坦地形已能順利開展應用服務。這次無人機阿里山鄉，測試無人機如何克服山區地形落差問題。

中華郵政公司的遞送業務，在山區道路常因天然災害造成土石崩塌，道路中斷，10年前的莫拉克風災，在公路單位全力搶修下，仍需時半個多月才能搶通。透過無人機飛行測試，希望模擬無人機郵務遞送。

交通部進一步說明利用為何要用無人機運送血清，疾管署供應的抗蛇毒血清，是民眾遭毒蛇咬傷的救命醫療物資，產製不易且價格不斐，毒蛇傷人事件又是偶發事件，為避免閒置過期，造成醫療資源浪費，目前抗蛇毒血清全台共200多個儲備點，視需要調度來因應緊急需求。

此外，抗蛇毒血清需冷藏冷運，這模擬無人機從阿里山鄉衛生所到里佳衛生室，將原本需要1小時車程時間，大幅縮短至10分鐘即可抵達，未來將得以阿里山鄉衛生所為中心，集中儲備醫療物資，當周邊村落一有需求或風景區遊客發生意外時，立刻由無人機將阿里山鄉衛生所的醫療物資送達各村落。未來還將持續測試無人機物流在阿里山等地區運送慢性病及結核病用藥等醫療物資。

下午林佳龍一行到嘉義縣梅山鄉太平雲梯， 參訪當地太平等四個村落的青年返鄉創生和特色店家，並推廣嘉義縣配合交通部推出的春遊專案。

無人機可抗5到9級風，航程約3、40分鐘。記者謝恩得／攝影
無人機可抗5到9級風，航程約3、40分鐘。記者謝恩得／攝影
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交通部今天在嘉義縣阿里山鄉舉辦無人機物流飛行測試，運送血清和郵件。記者謝恩得／攝...
交通部今天在嘉義縣阿里山鄉舉辦無人機物流飛行測試，運送血清和郵件。記者謝恩得／攝影
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無人機公司昨天成功測試無人機從阿里山鄉衛生所，送到達邦衛生室，今天雲層太厚無法飛...
無人機公司昨天成功測試無人機從阿里山鄉衛生所，送到達邦衛生室，今天雲層太厚無法飛行。記者謝恩得／翻攝
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無人機的訊號接收在山區易受天侯干擾。 記者謝恩得／攝影
無人機的訊號接收在山區易受天侯干擾。 記者謝恩得／攝影
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阿里山衛生所
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