台北市懸日預報來了 4月底到5月初到這看夕陽

2019-04-19 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



「懸日」是泛指夕陽懸掛在兩側有由高大建築物或地景所形成狹道街路底的美麗景象。繼3月中對嘉義懸日提供預報之後，中央氣象局今天發布台北市懸日預報。如果沒有雲擋住，4月下旬到5月初北市峨眉街（西寧南路以西）與忠孝東西路（新生高架以西）等路段，民眾可以觀賞到懸日景象。

氣象局表示，此次預報的夕陽在每天預報區間的中位時間到達街心位置，但到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。夕陽逐日約較前一日提早3分鐘運行到達前述街道的中心，仰角也會較前一日稍高。在沒有雲遮的情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後10分鐘均適合觀賞懸日景象。

峨眉街：

4/26 17：58~18：18

4/27 17：55~18：15

4/28 17：52~18：12

4/29 17：49~18：09

4/30 17：46~18：06

忠孝東西路：

4/29 17：59~18：19

4/30 17：56~18：16

5/1 17：53~18：13

5/2 17：50~18：10

5/3 17：47~18：07

氣象局提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，民眾在街道觀賞懸日時更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。