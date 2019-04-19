南部大雨、雷擊 彭啟明：典型完整的颮線結構

2019-04-19 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局今天凌晨3時55分對台南市、高雄市及澎湖地區發布大雨特報，提醒民眾還有雷擊及強陣風的可能。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，這是典型完整的「颮線」結構，今天南部仍要留意移入中的對流胞。

彭啟明在臉書發文說，昨天深夜到今天凌晨明顯天氣改變，有大片對流雲系從福建東移，經過台灣海峽，清晨西半部都有雨勢，以高雄到彰化最多。大片對流在南部高雄外海附近發展、接近當中，今天南部要留意大雨伴隨閃電、強風，恐怕會影響交通。不過這不是整天的持續性大雨，這不穩定內帶內，常常有擾動發展又減弱，只能靠滾動式的監測預報。

他說，預期周五、六是最不穩定的，可能不定時有對流胞移入，都是晴時多雲偶陣雨的天氣；下周日到二、三會緩和，降雨機率稍降一些，但還是在一個不穩定帶內，只不過強度或機率相較這兩天稍減，下周三、四開始有機會轉晴。

溫度方面，彭啟明說，在下雨或強風時會有點涼意，但不至於會降太多，短期間而言，溫度已經開始到20-30度間，穿著上可以改變，但要留意較為潮濕。