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南部大雨、雷擊 彭啟明：典型完整的颮線結構

2019-04-19 08:16聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局今天凌晨3時55分對台南市、高雄市及澎湖地區發布大雨特報，提醒民眾還有雷擊及強陣風的可能。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，這是典型完整的「颮線」結構，今天南部仍要留意移入中的對流胞。

彭啟明在臉書發文說，昨天深夜到今天凌晨明顯天氣改變，有大片對流雲系從福建東移，經過台灣海峽，清晨西半部都有雨勢，以高雄到彰化最多。大片對流在南部高雄外海附近發展、接近當中，今天南部要留意大雨伴隨閃電、強風，恐怕會影響交通。不過這不是整天的持續性大雨，這不穩定內帶內，常常有擾動發展又減弱，只能靠滾動式的監測預報。

他說，預期周五、六是最不穩定的，可能不定時有對流胞移入，都是晴時多雲偶陣雨的天氣；下周日到二、三會緩和，降雨機率稍降一些，但還是在一個不穩定帶內，只不過強度或機率相較這兩天稍減，下周三、四開始有機會轉晴。

溫度方面，彭啟明說，在下雨或強風時會有點涼意，但不至於會降太多，短期間而言，溫度已經開始到20-30度間，穿著上可以改變，但要留意較為潮濕。

中央氣象局說，今天受華南雲雨區東移影響，各地天氣不穩定，西半部出現陣雨或雷雨的機率高，局部地區容易有短時強降雨造成的大雨，請留意氣象局發布的最新天氣資訊，至於東半部也會有局部短暫陣雨或雷雨，各地的降雨將持續到入夜之後，提醒大家早上外出記得攜帶雨具備用；溫度方面大致和昨天類似，清晨夜晚稍涼，各地低溫約21至24度，白天沒下雨前有些悶熱的感覺，各地高溫在28至32度左右。

中央氣象局說，今天受華南雲雨區東移影響，各地天氣不穩定，西半部出現陣雨或雷雨的機...
中央氣象局說，今天受華南雲雨區東移影響，各地天氣不穩定，西半部出現陣雨或雷雨的機率高，局部地區容易有短時強降雨造成的大雨。本報資料照片
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氣象局彭啟明
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