媽祖如何「託夢」郭董？學者：日有所思，夜有所夢

2019-04-19 07:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



媽祖託夢近日引發話題，夢的內容好壞、出現的事物象徵什麼、傳達何種指引？長期以來人們都很感興趣。就認知科學觀點，在睡眠期間，大腦從視覺皮質區提取白天的記憶，加以重整、固化，變成長期記憶，因視覺皮質區參與才會出現影像。若要用一句話歸結夢境內容的由來，那就是「日有所思，夜有所夢」。

台灣大學腦與心智科學研究所教授張芳嘉說，人的睡眠可分成幾個階段，首先會先進到「非快速動眼期」，由淺睡進入深睡可再細分為N1、N2、N3三個階段；接著會從N3回到N2，不過N2不會回到N1這麼淺眠的階段，而會進入介於兩者之間的「快速動眼期」。

在「快速動眼期」階段，大腦會從視覺皮質區提取白天的記憶，加以重整、固化，才能變成長期記憶。由於視覺皮質區參與，因此會出現影像，但因掌管邏輯的前額葉此時沒有運作，所以夢境有時雜亂無章。若在這個階段醒來，就可能清楚記得夢裡發生什麼事。如果要用一句話歸結夢境內容的由來，那就是「日有所思，夜有所夢」。

張芳嘉說，睡眠階段從N1走到N3，再從N3回到N2與快速動眼期，這稱作一個睡眠周期，所需時間約為90分鐘。一般來說，睡眠需經過4到6個周期，共需6至9個鐘頭；只有前兩個周期可進入N3這個深睡階段。