影／才說完「搖很大力欸」 2秒後巨石崩落嚇壞駕駛

2019-04-19 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



臉書粉絲頁「花蓮爆料王」18日晚間有網友貼出影片，畫面中駕駛人沿台8線中橫公路向花蓮方向行駛時，剛好發生地震，只聽見駕駛說完「地震，搖很大力欸」，2秒後就有巨石滾落，險些直接砸中車子，接著前方又不斷有落石掉落，畫面相當駭人。

公路總局表示，影片發生地點在中橫公路洛韶段，18日中午地震過後落石不斷，阻斷交通，雖已在18日下午4時搶通，但考量安全，晚間6時起中橫已預警性封路，19日上午8時起視情況解除封路。公路總局提醒，未來可能有餘震發生，且滯留鋒面要來，呼籲民眾近日最好盡量不要行駛山區道路。

這段行車記錄器拍下的影片長約1分6秒，拍攝時間約是18日下午1時許，地點約是153到161公里間的洛韶段。影片中男性駕駛先說，「有在搖對不對，地震」一旁女乘客說「嗯」，男子接著說「搖很大力欸」，隔兩秒就有一塊約半輛車子大小的大石頭在車前掉落，還砸成兩半彈到畫面右方，險些砸中車子。

車子再往前開，從山壁又接連掉下兩顆大石頭，偏偏前方車輛突然停下來，男子嚇壞了，猛按喇叭大叫「趕快走!不要停下來趕快走」、「我再遇到第二顆就麻煩了」，此時手機傳來國家警報聲響，男子告訴一旁女乘客說「我車被砸到了」，接著前方車子男性駕駛下車把擋路的落石移走，車子繼續往前開。畫面相當驚險，網友直呼嚇壞了，根本是生死一瞬間。