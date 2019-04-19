腸胃科名醫胃食道逆流 戒了這些食物不再火燒心

2019-04-19 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



新光醫院胃腸肝膽科主治醫師專長胃腸肝膽疾病，看過許多多胃食道逆流病患，沒有想過，這個症狀有一天會發生在自己身上。以下是他發現疾病並要求自己改善的故事。

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩：

我的專長為肝膽腸胃相關疾病治療，並透過內視鏡檢查找出病癥。出生在高雄美濃的我，9歲時就隨家人移民至阿根廷成為小留學生，經過阿根廷國立大學醫學系的醫學專業訓練後，約28歲回台進入新光醫院工作至今，一直以來都在胃腸肝膽科，近年並兼任健康管理中心等單位的行政職。

看診25年來，我看過的腸胃病患，如胃食道逆流、腸胃炎、腹瀉、腸躁症甚至引發癌症等不計其數，加上管理職的繁忙，行政庶務等文書處理，常常是從早到晚都在醫院，進食時間自然就不太正常。

我在診間就時常會準備些巧克力、糖果、餅乾等甜食墊墊肚子。個性開朗樂觀的我，對患者大多很有耐心講解病情，使有些定期回診的病患就像老朋友般，總會順道帶些東西過來，像是我最愛的珍珠奶茶，被餵食的機會變多，看診時間自然也就跟著拉長。

直到一年半前，約莫2017年下半年，可能因工作繁忙加上壓力、作息與飲食不正常等，我的體重直線上升；身高175公分的我，體重接近100公斤、有明顯的啤酒肚，我開始感到胸口有灼熱感，就是所謂的火燒心，那股灼熱感一路燒到咽喉、胸窩、胸腔等，且出現聲音較沙啞、咳嗽不停等症狀。

一開始覺得還好，還能忍受，但後來漸漸睡不好、吃不好，晚上一躺下來胃酸就上來，早上起床根本不想吃東西；而精神狀況一差，連帶出現心情鬱悶、暴怒等，旁邊跟診的護理師都會害怕。

連社交都出了問題，讓我發現事情嚴重性，於是自我檢討。理出自己有著進食、作息跟體重過重等問題，於是下定決心先從減肥開始。

曾胖到連爬一層樓梯都覺得喘的我，不想吃藥控制，我決定採取極端方式：邊運動、戒零食並「勤上節目受訪」，故意看到自己在電視上的肥胖模樣，讓我更有毅力運動。

從前年七月開始，我維持每天跑跑步機半小時，加上三餐按時吃，但食量減半，並戒掉巧克力、炸薯條等食物，讓我在三個月內減下10公斤。啤酒肚消了、體態上也明顯的變好，神奇的是，胃食道逆流的狀況明顯改善，胸口灼熱感消失了、晚上也能睡著，暴躁的情緒也沒了；同時我自己做了超音波檢查，脂肪肝也從重度變成輕度，一切情況好轉。

瘦下來的我沒因此自滿，仍進行第二階段的戒甜食，珍珠奶茶、麵包等也戒了，不過飲食上就回到正常些，偶爾可吃多些。

有健康的體態，是保持身體健康的根本；現在的我體重控制在85至88公斤間，雖距離以前住院醫師的75公斤體重甚遠，但我已滿意目前體態，也期許能再瘦到80公斤上下。

在此也呼籲民眾，現在工作壓力大，平均每三人就有一人有胃食道逆流，如常吃油炸、辣、大蒜、汽水等刺激性食物，以及酒精、咖啡、茶葉等，都有可能導致胃食道逆流；而懷孕、肥胖等造成腹部壓力增加，致酸性混合物逆流到食道，也都是危險因子，不得不慎。

●胃食道逆流

胃食道逆流症是胃中的胃酸及食物，反逆流回食道內。研究報告顯示，近2成健檢病人有胃食道逆流之症狀或現象，幾乎每5人就有1人。

陽明大學醫學系內科教授、台北榮總胃腸肝膽科主治醫師羅景全表示，胃食道逆流典型症狀為胸口有灼熱感（火燒心）、胃酸往上衝、聲音沙啞等症狀，另也可能有胸悶、喉嚨不適有異物感等；產生原因眾多，像是食道蠕動異常、胃食道交接處括約肌鬆散、懷孕造成腹部壓力增加等，都是可能原因。

在飲食上，過辣、炸物、甜食、油脂性食物等過量，也可能加重其症狀；而菸、酒、茶、咖啡也會刺激胃酸；此外，肥胖也是因子之一，而據國外研究指出，BMI指數越高，胃酸越難控制。

怎樣才能減少胃食道逆流發生，羅景全提供幾個建議：睡前別進食，以免過多未消化食物囤積在胃裡；將枕頭墊高，則是讓胃與食道在不同高度以免逆流；而減重也是方式之一。如果已不舒服，則建議以抑制胃酸分泌藥物做控制，並側睡來做改善，臨床經驗上，以左邊側睡方式胃食道逆流改善較為明顯。

●朱光小檔案

現職：

台灣新光健康管理中心副總經理

新光醫院健康管理部行政管理中心主任

新光醫院同新病房主任

新光醫院胃腸肝膽科主治醫師

出生地：高雄市美濃區

學歷：

台大醫學系

阿根廷國立大學醫學系

專長：

內視鏡檢查、肝膽腸胃疾病

經歷：

新光醫院內科部住院醫師