台越簽署合作備忘錄 共同推動藝文交流

2019-04-18 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



國藝會昨與台灣亞洲交流基金會、越南文化、體育和旅遊部下設越南當代藝術文化研究院（VICAS）簽署三邊合作備忘錄，展開第一期五年合作計畫。

國藝會指出，本次合作由台亞基金會董事長蕭新煌、國藝會董事長林曼麗董事長以及VICAS裴懷山（Bui Hoai Son）院長共同促成，未來三方將攜手辦理「台越藝文社群鏈結計畫」，擴大台越文化領域對話與交流。

VICAS於1971年成立，座落於越南河內，VICAS除協助越南文化部制定關於藝文、體育與觀光政策，院內亦設立豐富的碩博士課程，並與費城坦普爾大學(Temple University)、多倫多大學 (University of Toronto)、南澳大學 (University of South Australia) 等國際研究機構進行研究合作及培訓計劃，持續培育專業人才，推動越南文化領域的發展。