小心！西濱北部路段科技地磅啟用 首日二成重車挨罰

2019-04-18 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



台61線西濱快速公路北部路段（新北、桃園、新竹）為台北、台中雙港及桃園沿海各工業區重要貨運骨幹，大型重車交通量頻繁，超載重車除造成路基路面養護成本提高外，也對一般用路人形成潛在安全威脅。

公路總局為提升台61線路基路面壽命及行車安全，於台61線南下23公里處路側興建地磅站，站前方搭配動態地磅科技偵測，藉由動態地磅系統的地面感應裝置及車牌辨識等偵測設備，先篩選疑似超重車輛並透過資訊可變標誌系統（CMS），引導車輛進入地磅站過磅，是一套動態加靜態雙系統的科技化地磅站，提升地磅站運作效率及節省取締成本。

地磅系統於今天正式啟用，由桃園市蘆竹警分局搭配公路總局人員聯合進駐運作，今天過磅15台違規超重3台，不合格率為20%，違規車輛已由警方開單取締。

公路總局提醒駕駛人裝載貨品切勿超重，同時依資訊可變標誌系統（CMS）指示進站過磅，以免遭逃磅或超重取締。