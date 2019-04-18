黃昭順提案修民法「婚姻限一男一女」 伴侶盟：違憲

2019-04-18 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



由國民黨立委黃昭順所提案的《民法第972條條文修正》草案明天將在立院院會一讀，台灣伴侶權益推動聯盟今發聲明強調，該草案增訂「婚姻，應限定為一男一女之結合」的規定，已違反大法官釋字第748號解釋意旨，呼籲立院將此草案退回程序委員會。

伴侶盟指出，憲法保障同性間平等享有結婚的自由權利，已經司法院釋字第748號解釋肯認，不該因去年公投結果而有任何改變。釋字748雖未宣告民法特定條文違憲或立即失效，但依照其解釋意涵，過去婚姻僅限一男一女的規範狀態已被認定違憲，自此，我國「婚姻」已不限於一男一女，無論修法形式為何，都必須平等保護同性二人的婚姻自由。

再者，伴侶盟表示，全國性公民投票案所創制的立法原則，以及立法院依此公投結果所審議通過的法律，屬法律位階，均不得牴觸憲法，也不得牴觸具有憲法位階效力的司法院大法官解釋，也就是說，反同方所提的公投第10案、第12案的效力及依其結果所修立的法律，都不能牴觸釋字748，若反同組織要進一步在民法中，把「婚姻」定義為一男一女的結合，已構成違憲。

伴侶盟強調，我國法律體系中「婚姻」一語，在釋字748 後已不限一男一女，民法婚姻是婚姻，其他法律包括政院版同婚專法草案所稱婚姻也是婚姻，如果在民法中刻意做出與大法官釋憲相反的規定，會創造出一個牴觸憲法且法律矛盾的狀態，不但破壞台灣的憲政體制，也會徒增法律體系解釋適用的紊亂，這是立法者絕對應避免的。

伴侶盟說，台灣即將在5月24日實現同性二人的婚姻自由，伴盟殷切期盼所有立委都能體認自己的憲政義務與時代責任，同志人權就是人權，婚姻自由是大法官所肯認無分性傾向都應該平等共享的基本權利，希望立院能明快退回此明顯違憲的法案，別再讓反同組織得寸進尺。