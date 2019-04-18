酒駕者殯儀館上課九成會怕 那麼下次上課地點是…

2019-04-18 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魏忻忻 ╱即時報導



酒駕事件頻傳，日前交通部公路總局推出推動「震撼教育」，板橋監理站3月與板橋殯儀館合作，安排酒駕再犯者到殯儀館上道安講座，到底這群人有沒有被嚇到？

公路總局台北區監理所副所長江澍人17日指出，課後有進行調查，有92%的人感到害怕，不會再犯（再度酒駕），效果不錯，會繼續尋找「適合」的上課地點，包括持續到殯儀館上課或到監獄進行實地教育都有可能。

江澍人解釋，之前酒駕再犯者也曾到創世基金會上課，但感覺沒有這次來得有震撼力，而每年警方取締酒駕約10萬件，雙北就占了四分之一，而板橋監理站一年就有8000人次，是全國最多的地方，因此有創新的上課地點板監都願意嘗試。

「恐嚇」只是手段之一，台北區監理所還有創新作法，在板橋監理站設置「酒精知識諮詢關懷櫃檯」由馬偕紀念醫院精神部的戒酒團體進駐，每周三下午會有專業心理師，提供民眾正確的減害飲酒概念，透過醫療門診介入找出有酒精依賴問題的個案，釜底抽薪解決酒精的危害。

江澍人指出，很多人對於酒精知識一知半解，像日前一名男子前一晚上飲酒後，隔天開車行經台65線快速道路，在轉彎處失控摔到橋下身亡，後經抽血驗出酒測值達1.2毫克，很多人都認為睡一覺後，酒精就代謝完了，這是不正確的。諮詢關懷櫃檯就能提供正確的酒精知識讓民眾知道。

馬偕醫院精神部主任方俊凱指出，人體對酒精代謝因人而異，若隔了一夜酒測值還高達1.2毫克，那前一晚絕對不只喝兩瓶啤酒而已，臨床上，也遇過喝完酒48小時後，還被抓到酒駕的個案，若飲酒者肝功能已受損，那麼代謝的狀況會更差。

板橋監理站在設立實體的諮詢關懷櫃檯前，早在105年就與馬偕醫院合作，107年開始設立臨時性櫃檯，問題性飲酒個案轉介從原本每個月平均6人提升至36人，多年來監理站已有近500位危險性飲酒個案轉介，其中深度介入治療有115位，持續治療6個月以上者，酒駕者再犯率降低至 3-4%，遠低於法務部公佈107年酒駕累犯比率達31.3%，效果顯著，可見這群病態性飲酒者確實需要醫療積極介入。