酒駕者殯儀館上課九成會怕 那麼下次上課地點是…
酒駕事件頻傳，日前交通部公路總局推出推動「震撼教育」，板橋監理站3月與板橋殯儀館合作，安排酒駕再犯者到殯儀館上道安講座，到底這群人有沒有被嚇到？
公路總局台北區監理所副所長江澍人17日指出，課後有進行調查，有92%的人感到害怕，不會再犯（再度酒駕），效果不錯，會繼續尋找「適合」的上課地點，包括持續到殯儀館上課或到監獄進行實地教育都有可能。
江澍人解釋，之前酒駕再犯者也曾到創世基金會上課，但感覺沒有這次來得有震撼力，而每年警方取締酒駕約10萬件，雙北就占了四分之一，而板橋監理站一年就有8000人次，是全國最多的地方，因此有創新的上課地點板監都願意嘗試。
「恐嚇」只是手段之一，台北區監理所還有創新作法，在板橋監理站設置「酒精知識諮詢關懷櫃檯」由馬偕紀念醫院精神部的戒酒團體進駐，每周三下午會有專業心理師，提供民眾正確的減害飲酒概念，透過醫療門診介入找出有酒精依賴問題的個案，釜底抽薪解決酒精的危害。
江澍人指出，很多人對於酒精知識一知半解，像日前一名男子前一晚上飲酒後，隔天開車行經台65線快速道路，在轉彎處失控摔到橋下身亡，後經抽血驗出酒測值達1.2毫克，很多人都認為睡一覺後，酒精就代謝完了，這是不正確的。諮詢關懷櫃檯就能提供正確的酒精知識讓民眾知道。
馬偕醫院精神部主任方俊凱指出，人體對酒精代謝因人而異，若隔了一夜酒測值還高達1.2毫克，那前一晚絕對不只喝兩瓶啤酒而已，臨床上，也遇過喝完酒48小時後，還被抓到酒駕的個案，若飲酒者肝功能已受損，那麼代謝的狀況會更差。
板橋監理站在設立實體的諮詢關懷櫃檯前，早在105年就與馬偕醫院合作，107年開始設立臨時性櫃檯，問題性飲酒個案轉介從原本每個月平均6人提升至36人，多年來監理站已有近500位危險性飲酒個案轉介，其中深度介入治療有115位，持續治療6個月以上者，酒駕者再犯率降低至 3-4%，遠低於法務部公佈107年酒駕累犯比率達31.3%，效果顯著，可見這群病態性飲酒者確實需要醫療積極介入。
由於醫療介入效果好，板橋監理站首開先例後，台北區監理所掌管的監理站也將陸續成立諮詢關懷櫃檯，江澍人說，下一個預計在花蓮區成立，因當地酗酒嚴重又有精神醫學專門醫院玉里榮民醫院可以協助，未來希望，全國各地的監理站都能有醫療團隊進駐成立諮詢關懷櫃檯，一同來減少酒駕對社會的危害。
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