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酒精毒害婚姻工作雙敗 這個團隊齊心挽救這個家

2019-04-18 18:54聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

「你看，圖中這個年輕爸爸才40多歲，卻喝（酒）20多年，喝到婚姻及工作都沒了， 3個小孩才國中小而已…，還好花了1年治療，現在一個月理性飲酒一到兩次，成了更生家庭全國選拔的優勝。」馬偕醫院酒癮戒治方案特約心理師施寶雯，從手機中翻出個案的照片。

手機畫面中母老子幼，站在中間應該是家庭支柱的年輕人，卻是個酒癮者，還好崩解中的家庭因爸爸接受治療，開始凝聚力量往前走。

施寶雯說，這個年輕爸爸是水電工，曾因酒駕被關過，但也沒在怕，反反覆覆因酒駕進入監理站，在監理站接觸到這名個案，當時他的婚姻及工作都沒了，身體狀況也不好，不只肝硬化，腦袋也開始受損，有幻聽及視幻覺，患者是因創業失敗長時間情緒低落，靠酒精入眠而染上酒癮，長年飲酒讓家庭都受影響。

經過醫療團隊介入後，他的狀況慢慢改善，施寶雯說：「我們治療的策略不是滴酒不沾，而是減害飲酒，因為，根據以往經驗只要說不能喝，就沒人想來上課治療，而這名水電工爸爸每個月會喝一到兩次，不會喝到無法工作、危害社會。」

患者經由治療後控制得不錯，也順利返回職場，兒女也透過失落關懷協會的酒駕家庭支持計畫，參與藝術治療，家庭慢慢步入正軌，而醫療團隊的治療計畫仍會像慢性病一樣持續好幾年，讓酒駕者及其家庭可以更穩固。

施寶雯說，「酒駕不等於酒癮，但的確有許多酒駕民眾因酒精使用已危害到身心健康，而酒精成癮問題又十分複雜，透過宣導酒精知識及轉介病態性飲酒者到相關的醫療團隊，才能根本解決酒駕問題。」

馬偕醫院精神部主任方俊凱說，很多民眾喝到身體不好都不知道，大家都以為喝酒只會傷肝，實際上，酒精不只傷及消化系統，對骨頭及腦細胞影響更大，尤其是腦傷失憶，都可能造成腦細胞不可回復的嚴重損害。

衛福部心理暨口腔健康司技正游凱翔指出，從公共衛生的角度，救了一個酒癮者就是救一個家庭，還能減少了酒駕對社會產生的危害，衛福部從95年推動「建構問題性飲酒與酒癮者醫療及社會復健服務模式計畫」，提撥專案預算，一個酒癮者的治療費用一年有四萬元，但隨著酒癮問題愈來愈被重視，專案預算從600萬增加到現今的1200萬元以上，參與的醫院也從4家增加到12家。

民眾若對於酒精戒治有相關問題，可打減害飲酒專線：0800-551-099

酒駕人數最多的板橋監理站，設立全國首創的「酒精知識諮詢關懷櫃檯」，每周三下午時段...
酒駕人數最多的板橋監理站，設立全國首創的「酒精知識諮詢關懷櫃檯」，每周三下午時段，會有專業的心理師提供諮詢，包括評估是否需要轉介治療。圖／本報資料照片
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酒駕婚姻
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