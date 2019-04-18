地震來襲 「先避難再求疏散 先幫自己再幫他人」

2019-04-18 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



花蓮縣秀林鄉今下午1時01分發生芮氏規模6.1地震，地震深度18.8公里，全台各地都有感。面對地震來襲時，如何自保，高市消防局宣導教官鄭又誠說，面對地震有災害情境想像概念，了解家裡哪裡可能會發生危害，家具先做好適時固定，921地震中，超過1/3的人有顱頸骨損傷，地震時保護好頭頸為優先，「先做避難，再求疏散；先幫自己，再幫他人」為原則。

鄭又誠說，面對地震，要強調的不是「作法」而是「觀念」，因為每個人所處的空間、行動能力都不盡相同，換句話說地震應變是沒有SOP。

鄭又誠說，發生地震時可能會遇到風險，例如家具位移、物品的掉落或是人員無法站穩等，可能會造成受傷。

地震來襲時，除了謹記DCH（Drop趴下、Cover掩護、 Hold on穩住）原則。鄭又誠分析，不是每個地方都有桌子，建築結構「強柱弱樑」，柱子是建築物中安全性相對較高結構，若在沒有桌子的空間，建議選擇家中未懸掛物品（如掛鐘或掛畫等）且周圍無易碎玻璃的柱子躲避；躲避時將背貼緊柱子坐下，並屈膝將身體面積縮至最小，同時使用家中物品保護頭頸（如平底鍋），同樣可減少地震所造成風險。

鄭又誠提到，地震常見錯誤觀念：打開大門（移動時會受傷）、關閉電源（無法辨識環境風險）、立即疏散（移動會受傷）、嘗試移動去關閉瓦斯（移動戶受傷）、地震可以預測（目前僅能預警無法預測）。

地震時遇到情境不同，當下應變也會有所不同，以下假設4個情境。

●情境一：若煮飯用火，人在爐具旁，應該要把火源瓦斯關掉，過去在用餐前後時間發生大地震，火災是主要二次災害。人若沒在爐具旁，要採取保護自己的行動為優先。

●情境二：若是洗澡、上廁所，比較難馬上離開現場的情境，不要急著避難，應該要站穩避免滑倒，活用周遭物品保護自己。

●情境三：開車遇到地震，切勿緊急煞車，應逐漸放慢速度停靠路邊，並注意是否有掉落物砸傷的風險。