紅肉是健康代名詞？ 學者：吃多致命

2019-04-18 17:49 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



過往大家都認為紅肉就是健康的代名詞，但學界日前透過研究結果表示，紅肉在腸道分解時恐會致癌。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影 分享 facebook

即便只比平均多吃一片煙燻培根，也會增加罹患大腸癌的風險！過往大家都對「紅肉有的較為健康、亞硝酸鹽才是致命加工品」的印象，但其實英國癌症研究會日前指出，食用紅肉也有潛在風險，因為紅肉內含的蛋白質會在腸道分解食物時，損害腸道健康，與加工食品所含的化學物質有相似的危害，學者說：「這是肉吃多吃少的問題，吃哪種則不影響。」

有無亞硝酸鹽沒影響

根據《英國每日郵報》報導，英國癌症協會日前引用實驗結果指出，紅肉可能比想像中還不健康。該實驗原本目標是要找出食用多少加工肉類，與誘發大腸癌之間的關聯性，但過程中卻發現，被拿來擔任比較組的紅肉，在食用過後其實也會損害腸道。

英國公衛局（NHS）指出，大家都明白加工後的肉類是不健康的，由於經過醃漬與添加防腐劑等，透過高溫烹調後會產生致癌的化學物質，不過，食用紅肉所致的大腸癌比例並不輸給加工肉類多少，學者猜測，應該是與那種讓這些肉呈現紅色的蛋白質有關，該蛋白質進入腸道分解時，會損害腸道；簡言之，學者認為，罹患腸癌跟肉類吃多吃少有直接關係，與含有亞硝酸鹽或有無加工過都無關。

學者拉斯頓補充說，雖然紅肉和加工肉類每增加食用50克就會增加20%的罹癌風險，但不代表要杜絕對紅肉的攝取，紅肉仍能提供豐富的蛋白質、鐵、鋅及維生素等，多食用膳食纖維降低罹癌風險，攝取紅肉維持適量仍是可行的健康之道。

大腸癌是英國致命死因

此外，根據《英國廣播公司》報導，大腸癌佔了英國死因中的第4高，而數據也指出，若該國人完全不吃加工過的肉，每年平均誘發的4萬2千例大腸癌就能減少5400例。

該實驗對吃培根肉（最具代表性）的影響給出確切數字的結論，其中，每天比平均的一片還多吃2片培根的人，罹患大腸癌風險會增加20%；每1萬人平均每天吃21公克的加工肉與紅肉，就有40人會確診出大腸癌，若調高食用量至76公克，人數會上升到48人。

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