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憂原民會清算土地 漢農求公平否則5月全國抗爭

2019-04-18 17:10聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台灣山地鄉平地住民權利促進會全國各區代表串聯約30幾人，包括台中和平區、南投信義鄉等地漢農代表，今天拜會立法院，陳情有關山地保留地漢農耕種土地的權利問題，平權會總會長吳天祐表示，政府必須修法平等對待原住民及漢農的基本權利，否則促進會不惜動員全國各地農民，發起大規模的抗議活動。

山地有不少原住民保留地，漢人在山地鄉原住民保留地沒有所有權，過去都是承租使用，近年卻因原民要求土地正義，原民會甚至還發文，若在承租土地上有違規建物，則依約中止租約，並收回土地。

在地農民指出，原民會要求租地不能有建物，否則終止租約，這個作法其實是雙面刃，不僅對漢人土地使用產生衝擊，對原住民的土地繼承也有影響，相關單位應適度修法解套，否則原漢衝突將升高！

台灣山地鄉平地住民權利促進會今天到立法院，由秘書處進行協商了解受理陳情，促進會呈遞要求提案修正山坡地保育利用條例第19條增列第二、三、四項請願書後，希望立法院長蘇嘉全協助。

立委江啟臣協助陳情代表進入立法院。江啟臣說，現況形成有其歷史背景，他表示，大家努力讓行政部門研議，圓滿解決！

促進會指出，多年來政府為照顧原住民，但未考量世代都在山地務農的漢農基本權利及生存權，管理山地保留地的原住民委員會更以行政命令剝奪漢農賴以為生的果園及家園，多年來以非法侵占、違反水土保持法等各種理由，將非原住民的漢人移送法辦，強制收回平地漢人賴以為生的土地。

促進會表示，原民會以一紙行政命令完全否定包括當初向原住民所合法購買的土地，近年來更以農民在民國50幾年前開墾農地時，未申請水土保持持續違法至今，以持續犯將農民移送法辦，將農民的土地強制收回！

台灣平權會總會長吳天祐表示，這次拜會立法院長，為農民請命，同時有台灣各地區的立委一同關心，如果沒有得到政府明確的答覆，不惜動員全國各地農民，發起大規模的抗議活動。

台灣山地鄉平地住民權利促進會全國各區代表串聯，今天到立法院陳情。圖／台灣山地鄉平...
台灣山地鄉平地住民權利促進會全國各區代表串聯，今天到立法院陳情。圖／台灣山地鄉平地住民權利促進會提供
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原住民農民立法院
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