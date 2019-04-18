宜蘭龍德工業區地震水管破漏 27家廠商停水

2019-04-18 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



花蓮地震，宜蘭縣龍德工業區龍興三路一條口徑２０公分的水管，發生破漏，自來水公司緊急關水搶修，園區內２７家廠商停水。

水公司指出，停水期間，廠商有蓄水應急，自來水管也預計在今天下午５點修復。