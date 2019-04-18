塵埃中微生物 實驗：能分解致癌物

2019-04-18 17:37 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



微生物形象大反轉！家中充斥著各種微生物，尤其家具表面上的塵埃中含有許多真菌及細菌，雖然可能損害健康，但哥倫布俄亥俄州立大學環境科學博士研究員經實驗發現，家庭塵埃中的微生物分解會導致癌症的鄰苯二甲酸鹽。

根據《美日科學》報導，鄰苯二甲酸酯主要用途是軟化塑料和乙烯基。許多日常用品都含有鄰苯二甲酸酯，例如百葉窗、壁紙、浴簾到塑料玩具、洗滌劑和食品包裝等等。研究人員尚未充分了解鄰苯二甲酸鹽對健康的影響，但現有研究表明，這些化學物質會破壞內分泌系統。而鄰苯二甲酸酯當中的鄰苯二甲酸二酯，會導致癌症。

其實鄰苯二甲酸二酯等化學物質能在水生系統和土壤中被分解。但人們在室內環境中頻繁接觸這些有害化學物質，因此它們是否能在室內分解，是很重要的問題。

根據《每日醫學新聞》報導，研究人員從一些住家中蒐集地毯與吸塵器中的灰塵，接著在實驗室中檢驗灰塵的成分。他們在其中發現了微生物和鄰苯二甲酸鹽，且發現環境溼度愈高，微生物分解的鄰苯二甲酸鹽也愈多。

但即使有害的鄰苯二甲酸鹽遭微生物分解，其產生的副產品也可能危害健康。而在相對濕度愈高的環境下，會容易滋生黴菌等等的真菌，所以家中濕度也不宜過高。

研究報告的共同作者，同時也是俄亥俄州立大學室內環境質量實驗室主任指出，了解微生物與鄰苯二甲酸鹽等化學物質的相互作用後，建築將可設計得更優良，以避免我們暴露於有害物質中。

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