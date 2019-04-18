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網路謠傳松仁路震出裂縫 原來是瀝青惹的禍

2019-04-18 17:00聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

今天下午花蓮發生規模6.1地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，網路瘋傳台北市信義區松仁路華南銀行前的柏油路出現一大段裂縫，至少數十公尺長，台北市府迅速派員現地勘查，初步瞭解現場是日前瀝青灑落，無安全顧慮，引起一場虛驚。

台北市信義區松仁路華南銀行前下午誤傳地震造成道路裂縫，經發現是瀝青灑落造成的誤解...
台北市信義區松仁路華南銀行前下午誤傳地震造成道路裂縫，經發現是瀝青灑落造成的誤解。記者徐兆玄／攝影
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台北市信義區松仁路華南銀行前下午誤傳地震造成道路裂縫，經發現是瀝青灑落造成的誤解...
台北市信義區松仁路華南銀行前下午誤傳地震造成道路裂縫，經發現是瀝青灑落造成的誤解。記者徐兆玄／攝影
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台北市信義區松仁路華南銀行前下午誤傳地震造成道路裂縫，民眾好奇觀看。記者徐兆玄／...
台北市信義區松仁路華南銀行前下午誤傳地震造成道路裂縫，民眾好奇觀看。記者徐兆玄／攝影
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