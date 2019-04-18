高屏注意！ 男子赤腳在水邊散步「類鼻疽」病菌上身

2019-04-18 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市一名罹患糖尿病的男子習慣赤腳在水池邊草地散步，去年腹部疼痛發現感染罕見的類鼻疽病菌，切除脾臟與抗生素治療6個月之後痊癒，醫師懷疑細菌透過病患腳底傷口進入體內。義大醫院指出，細菌常隱藏在土壤或泥水中，高屏地區民眾罹病機率比其他地區高，汛期或颱風過後要提高警覺。

義大醫院指出，一名家住市區的55歲男子有糖尿病病史，因左上腹疼痛到義大就醫，到院時有發燒跡象，胃鏡檢查發現，病患脾臟潰瘍且入侵胃部，潰瘍水水的、非硬塊，經細菌培養確認為類鼻疽感染。

類鼻疽是一種由伯克氏菌引發的疾病，會影響人類與羊、豬、貓、狗等嚙齒類動物，染病後會從無症狀、局部皮膚潰瘍，直至嚴重肺炎，甚至引發敗血症或休克等病症，細菌通常透過傷口入侵體內，已被列為第四類法定傳染病。

胃腸肝膽科醫師曾兆明說，病患潰瘍嚴重，脾臟切除與抗生素治療後痊癒，調查病患病史與生活習慣發現，這名病患有糖尿病史，沒有定期追蹤控制，住家附近是著名的湖景風景區，平日喜歡光著腳丫在池邊草地散步，可能是腳底有傷口不自知，才讓土壤內的細菌有機會進入體內。

曾兆明指出，台灣每年約有40至50人罹病，高屏地區的病例比其他地區多（約占4分之3）、男性又比女性多，每次颱風或豪雨過後，隱藏在泥土內的病菌會因此擾動，習慣赤腳走路或田間工作的農民要小心，基本上不會人傳人，但嚴重會致死，汛期將至，不能掉以輕心。