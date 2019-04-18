花蓮地震 羅東高商體育館天花板輕鋼架掉一排

2019-04-18 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



花蓮地震，國立羅東高商體育館「樂群堂」的天花板輕鋼架掉了一排，幸好當時還是午休時間，還未有學生入內上課，未造成人員受傷。