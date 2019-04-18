起司能降血糖？ 研究經費來自乳品公司

2019-04-18 16:12 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



吃起司能改善糖尿病？因為高脂肪與高鈉含量，起司與糖尿病常被做負面連結。美國糖尿病協會也建議民眾，起司要吃低脂的。對此，加拿大的學者比較了分別吃了全脂與低脂起司的老鼠血糖方面的改變，發現食用全脂起司的老鼠，血糖同樣不升反降。但因此研究受乳製品相關組織贊助，導致民眾不信任。

第二型糖尿病患者，無法正常地藉胰島素將血液中的血糖送往細胞。根據《News.am》報導，阿爾伯塔大學最新一項研究顯示，處於糖尿病前期的老鼠在吃了起司後，不管是全脂或低脂，均能強化胰島素並改善血糖濃度。主導研究的教授指出，研究結果顯示，食用全脂的起司，不但不會造成心血管疾病或糖尿病，反而還能降低患病的風險。

目前起司能穩定胰島素的原因仍無法確定，但該學者指出，起司能使磷脂正常化。而磷脂來自膳食脂肪，與胰島素阻抗現象有關，對身體的許多功能至關重要。

根據《每日醫學新聞》報導，上述研究的一大問題點在於，他受到乳製品相關組織的贊助。民眾無法確認贊助者對研究的干涉程度。因此，當這樣與公共衛生建議相違背的研究，是由相關業者所贊助時，勢必會遭受質疑。

不過主導研究的教授表示，加拿大奶農代表僅在稿件提交前進行審查，並未干涉研究設計、數據收集、分析或解釋、稿件的撰寫過程或是最終內容。但這是否足以讓消除民眾疑慮，仍待觀察。

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