八旬老翁「該邊」膨起遲遲未消 竟是疝氣造成

2019-04-18 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣一名81歲的張姓翁，近年咳嗽愈發嚴重，一個月前開始，只要久站或肚子用力，就會覺得胯下處或陰囊膨起，日前因肚子悶痛不適到成大醫院斗六分院求診，才發現竟是疝氣問題造成。

成大斗六分院一般外科醫師張純萍表示，病人到院時表示是因「該邊」膨起一整個下午都沒有自行消失後才開始肚子不舒服，檢查時發現其右側腹股溝有如鴨蛋般大小的疝氣，評估尚無因腸子缺血壞死的現象發生，因此在適當止痛下先行做疝氣復位，並安排後續住院開刀事宜。

張純萍表示，「疝氣」泛指器官因體內肌肉壁缺損而由正常位置移至不正常位置的機轉；腸子等腹內器官因腹壁的缺損或張力不足及腹內壓增加的助力而移位，掉落腹股溝區、肚臍等，則是俗稱的「墜腸」，常見症狀包含感覺到或摸到膨起，通常大部分會自行縮回，若有卡住回不去的情況，則膨出處會有疼痛、腫脹，甚至發紅，伴隨腹悶、絞痛、食慾不佳等。

張純萍表示，在成年人腹壁缺損或張力不足造成的疝氣，目前無藥物可使其自行癒合，可能造成大腸、小腸、網膜、膀胱等腹內器官如同手指被戒指般卡住，進而影響血液循環導致壞死，嚴重可能會引起腹膜炎及其他更嚴重全身性的問題。