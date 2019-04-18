公路總局澄清：網傳蘇花公路災損是舊照 目前正常通行

2019-04-18 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



公路總局今天表示，今天LINE上面傳的蘇花公路災情照片及蘇花公路172K全線封閉的訊息是錯誤的，那些照片是之前災損的照片，目前雙向正常通行。

公路總局指出，台9線、台9丁線蘇花公路及台9丙12k至13.5K零星落石，經巡查目前可雙向正常通行。