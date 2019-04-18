強震來臨別驚慌 醫師建議情境保命法

2019-04-18 15:41 中央社 台北18日電



地震來襲如何保命，醫師表示，在不同情境下保命方式各不同，但保護頭部是重要關鍵，醫師也建議暫時不要搭電梯、不要走空橋，避開大片玻璃的建築物，避免餘震來臨時受困。

根據中央氣象局，今天下午1時1分，花蓮發生芮氏規模6.1地震，全台都有一級以上震度，最大震度在花蓮銅門達7級。

地震來臨時，該如何正確保命？台大醫院急診醫學部主治醫師石富元今天接受中央社訪問表示，頭頸部是人體最脆弱且重要的部位，因地震受傷的民眾大多都是被大型家具、天花板砸到頭部，因此無論在哪裡遇到地震，保護頭部都是首要關鍵。

地震來臨時若人在室內，務必緊記3避難原則「趴到地上、保護頭部、抓住桌腳或床腳」，石富元解釋，地震時趕緊蹲下可避免搖晃跌倒受傷，躲到大型堅固的家具如桌子、床底下，可抵擋天花板塌陷、水泥塊掉落造成的衝擊，並且抓著床腳或桌腳，避免地面晃動過大滑出。

許多人常認為地震時要儘快往外跑，是錯誤觀念，石富元強調，地震當中急忙往外跑，可能摔倒或被掉落物砸傷；地震過後，應立刻檢查有無起火情形或是瓦斯洩氣，以免釀成更重大的災情。

石富元說，若是走在大馬路上遇到地震，務必避開天橋、周邊建築，以免建築物坍塌或被掉落的磁磚砸傷，避難時應注意車況避免被車撞到，盡可能往空曠的地方跑。

地震時要是正好在開車，應在安全許可的情況下減速，盡量靠邊停，坐在車內等待地震結束，千萬別聽信網路文章說的，站在車旁避難，恐被其他車輛撞到受傷，頭部也無法獲得保護。

石富元指出，至於地震時在電梯裡的民眾，千萬不要慌、務必放輕鬆，正常來說電梯會在最近的樓層停住，不會掉下去，頂多卡住受困電梯內，等到地震過後再尋求外界救援。

石富元強調，地震過後隨時可能有餘震，建議民眾暫時不要搭乘電梯，也不要走空橋、遠離有大片玻璃的建築物，以免遇上餘震受困受傷。

此外，他也建議每個家庭都應有一套應變計畫，例如準備好有電燈、電源等緊急應變包，或是因地震、緊急事故失聯時，家人應到哪個地方碰面，降低失聯風險。