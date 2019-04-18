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生機飲食讓腫瘤縮小？ 忽略這事恐未謀其利先受其害

2019-04-18 15:12聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

近年生機飲食超夯，甚至聲稱可以讓腫瘤縮小，國健署急澄清，目前「並沒有」足夠的科學...
近年生機飲食超夯，甚至聲稱可以讓腫瘤縮小，國健署急澄清，目前「並沒有」足夠的科學實證生機飲食可以讓腫瘤縮小。圖／ingimage
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近年生機飲食超夯，甚至聲稱可以讓腫瘤縮小，不少癌友花大錢想買一個希望。國健署急澄清，目前「並沒有」足夠的科學實證生機飲食可以讓腫瘤縮小，還可能不小心誤食寄生蟲卵或其他有害菌。尤其癌症病人因化療免疫力降低，並不適合採用生食，民眾還是應尋求正規醫療，以免未謀其利先受其害。

近年來流行生機飲食，主要是以有機食品為號召，國健署日前於「真相與闢謠」專區進行保健闢謠指出，雖有研究中指出有機飲食有助於降低死亡與慢性病的發生率，但更進一步研究分析發現，食用有機食品者通常為蔬果攝取量較高、攝取較少肉類且較無不良習慣的民眾，而這三種生活及飲食習慣是早已經被證實有助於身體健康。

此外，國健署特別提醒，採用生機飲食需要重視安全及衛生，隨便從野地摘取野花野草就直接打汁飲用是非常危險的行為。另外若是未經過充分清洗，容易誤食寄生蟲卵或其他有害菌，臨床上不少案例是食用受到細菌汙染的生機飲食而發生急性腸胃炎，特別是癌症病人因化學治療或放射線治療等造成免疫力降低，並不適合採用生食。

另國健署也指出，由於生機飲食富含豐富的纖維質及水分，大量食用對於腸胃功能不佳或是剛進行腸胃道手術的人會引起腸胃不適，腹瀉的患者則可能引起更嚴重的下痢，水分代謝不良或是有腹水的患者更是需要對水份攝取更加留心。因此，對於腫瘤的治療，建議尋求正規醫療才是上策。

國健署腫瘤
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