熱愛生命感恩聯展 馬英九頒獎章

2019-04-18 15:07 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「鬥士們都用無比的毅力在燃燒生命。」前總統馬英九18日出席第22屆周大觀全球熱愛生命獎章頒獎儀式時表示，並提前為石雕勇士盧志松及口足畫家高淑專頒發獎章，且為兩人的感恩聯展揭幕。

馬英九說，周大觀基金會在運作期間凝聚60個國家、在全球號召超過43萬位志工，獲頒獎章的鬥士們，個個都在挑戰極限、溫暖人心、照亮社會，達成中國人所言之「天生我材必有用」，他強調，「行善要低調，揚善要高調」，大家才有模範效法，自己身為天字第1號志工，到現在不曾後悔。

努力讓人生精彩

周大觀文教基金會創辦人周進華指出，口足畫家高淑專，先生跑路負債，一人去讀國中、高中夜間部和大學，一手扛起養育小孩的責任，身兼美容師與口足畫家的她，曾歷經造成幾乎全身癱瘓的車禍，肩負100萬的高額債務，用口和雙腳作畫養育小孩，並集結成冊，出版繪本「媽媽嫁妝」。

馬英九與高淑專（photo by 施養正/台灣醒報）

盧志松小時候罹患小兒麻痺，因此從事活動比一般人痛苦，但經自身不懈努力，不僅取得碩士學位，更應邀在高雄大學擔任講師，並將30年精神寫成自傳「石頭唱歌」，背後也有一位偉大的老婆支持。

馬英九親筆落款

盧志松說，在讀書的時候沒想過有機會獲頒獎章，但學校覺得我年紀大還願意學習，於是熱情幫我推薦，自己也就姑且一試，他表示，自己現在正在適合的土地上耕耘，如果能有成就，就是上帝看到他的努力。盧志松相信，只要持續奮鬥，就不會被世界遺棄，也希望更多人能把心中的愛傳向各地。

馬英九挑戰用石雕刀簽名（photo by 施養正/台灣醒報）

馬英九現場也分別為盧、高兩人的作品簽名，更體驗拿石雕刀刻畫的感覺，隨著機器運轉的聲音，小心翼翼的在石雕作品上落款；她也靜靜欣賞高淑專用嘴巴叼著畫筆，在畫板上揮灑理想。

馬英九為高淑專畫作簽名（photo by 施養正/台灣醒報）

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