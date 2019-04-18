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6.1地震相當0.7顆原子彈 專家：預估仍有13.3顆待釋放

強震！台師大建物傳災情？學生喊：宣布自主休假

氣象局：7級震度長達0.33秒 餘震恐很快就來

2019-04-18 14:38聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

花蓮天搖地動！今天下午1時1分花蓮縣秀林鄉發生芮氏規模6.1地震，震源深度18.8公里，最大震度花蓮銅門村7級。氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，7級時間持續0.33秒，以地震觀點算是很長，這是銅門有史以來最大地震，過去此處從未發生規模超過5.5以上地震，且4月15日深夜其實就有發生前震。

陳國昌說，花蓮其他地區震度約5級，整體來說全台有感，是今年第一個規模超過6的地震。每年平均台灣發生規模超過6的地震有2到3個，今年第一個已經發生了，未來發生規模超過6的地震機率就會比較低。銅門村1973年以來規模超過5的地震只有6個，前面5個地震都沒有超過6，都是規模5至5.5之間，這是這個地區1973年以來，氣象局有科學儀器監測地震以來，最大的一次地震。

陳國昌說，震央周邊是花蓮市及花蓮外海，地震多，規模超過6的也很多，規模5以上更多。今天地震發生在縱谷西邊靠中央山脈部分，不是0206花蓮地震的餘震，是獨立的地震事件。此處最近一次規模超過5的地震是2018年12月9日規模5.16，這地方地震並不頻繁，因為地質比較堅硬，大地震累積時間要比較長一些。

陳國昌說，這個地震有前震發生，4月15日晚上23時26分，在附近地區也發生規模4.1地震。幾乎跟這次地震位置在相同地方，差一點點而已，雖然規模只有4.1，但銅門震度高達5級，因此認定是今天主震的前震。今天下午1時17分也發生規模4.1餘震。

陳國昌說，不排除一周內會發生規模5以上地震，但地震序列衰減速度會比平常快，這裡的地質條件剛性高，可能2天內就發生大餘震，但目前不敢說得這麼明確，所以才說不排除一周以內。但依照經驗判斷，剛性地質條件調整能量速度非常快，第一次調整完畢後面餘震就很少很小，出現的都是中小型餘震，如果調整能量沒有完全平衡，就會在很短時間再來一個大的餘震，通常就是兩三天，甚至一天。

氣象局地震測報中心主任陳國昌。記者吳姿賢／攝影
氣象局地震測報中心主任陳國昌。記者吳姿賢／攝影
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地震氣象局
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