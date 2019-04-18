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陸方測定花蓮地震為6.7級

2019-04-18 13:50聯合報 記者李仲維╱即時報導

根據中國地震台網發布的測定，今天13時01分在花蓮縣海域（北緯24.02度，東經121.65度）發生的地震為6.7級。

中國地震台網是中國地震局直屬事業單位。

圖/中國地震台網
圖/中國地震台網
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