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辦公室人氣王突然變暴躁 原來她患了這個病

2019-04-18 13:02聯合報 記者黃寅╱即時報導

一名35歲女性原本性情良好，還是辦公室的人氣王，但日前因一次發燒與頭痛後，同事發現她出現脾氣暴躁、妄想等症狀。她曾四處求診，無奈始終查不出病因，病情也日益嚴重，還曾因癲癇、昏迷送醫急救，所幸後查出她是罹患了「抗NMDA受體腦炎」罕見疾病，經對症下藥，總算恢復正常生活。

亞洲大學附屬醫院神經內科主任王馨範指出，患者一開始到院時，躁動情形已經十分嚴重，甚至無法配合檢查與治療，只能給予鎮靜，以完成關鍵的腦脊髓液檢查作業。初步分析發現，以淋巴細胞為主的白血球增加、蛋白質含量升高、腦血葡萄糖比例輕微下降，多種檢查結果都顯示可能為腦膜炎。

在確認病源的過程中，患者於加護病房治療時出現癲癇、意識昏迷、呼吸抑制、發燒、肢體張力不全、血壓高低波動、心律不整與二氧化碳蓄積等症狀，一度需仰賴呼吸器維生，故除了抗微生物製劑外，另投予高劑量類固醇，最後經腦脊髓液抗體檢查報告出爐，證實她的腦部存有NMDA受體抗體，確診為抗NMDA受體腦炎。

醫療團隊緊急為患者進行血漿置換術治療，患者意識逐漸清醒、不再癲癇發燒、血壓趨穩、心跳規則，並脫離呼吸器，雖然出院前仍有易怒現象，但已能簡單自理生活。

王馨範解釋，「麩胺酸鹽」是腦內重要的神經傳導物質，其受體可分許多類，其中可被NMDA選擇性活化的受體，稱為NMDA受體，此受體活化後會使細胞內鈣離子濃度增加，造成突觸功能長時間改變，與認知、記憶、學習等功能有關。

若民眾體內存在NMDA受體抗體，會導致NMDA受體腦炎，輕則出現動作障礙、脾氣暴躁、情緒激動、妄想，重則血壓心律異常、癲癇、意識昏迷、呼吸衰竭等。

王馨範指出，NMDA受體腦炎的初期症狀與腦脊髓液分析結果，可能與一般腦炎或腦膜炎相似，需檢驗腦脊髓液內存在的NMDA受體抗體才能確診，約4成患者的NMDA受體抗體導因於體內的癌瘤組織，其餘的NMDA受體腦炎可能與免疫系統異常有關，需長期接受免疫治療，並建議在一定期間內覆查是否有潛在的癌瘤組織。

王馨範提醒，無論是上述何種形式的NMDA受體腦炎，在急性期須盡速移除體內的抗體，如接受血漿置換術、雙膜血漿過濾數、免疫球蛋白注射等治療，若延遲診斷與治療，可能導致嚴重神經後遺症，甚至死亡，故當腦膜炎症狀出現精神異常、動作障礙與自律神經系統異常時，需盡速就醫，有助早期診斷。

亞洲大學附屬醫院神經內科主任王馨範指出抗NMDA受體腦炎位置。圖／亞洲大學附屬醫...
亞洲大學附屬醫院神經內科主任王馨範指出抗NMDA受體腦炎位置。圖／亞洲大學附屬醫院提供
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