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高纖、維他命C含量第三高 青奇異果金奇異果怎麼挑？

2019-04-18 14:32香港01 記者李欣愉報導

青奇異果果肉顏色偏綠，纖維是金奇異果兩倍，口感比較粗糙和多「渣」，適合想幫助腸道...
青奇異果果肉顏色偏綠，纖維是金奇異果兩倍，口感比較粗糙和多「渣」，適合想幫助腸道暢通及預防便秘的人；而金奇異果果肉顏色偏黃，維他命C是青奇異果的兩倍。圖／香港01提供
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世界各地都有種植的奇異果是一年四季都能買到的水果，近年流行吃號稱營養價值更豐富、更青甜的金奇異果，到底金奇異果與普通的青奇異果有何分別？聽聽認可營養師吳耀芬（Kathy）的分析。

金奇異果維他命C含量高兩倍

就外表來說，金奇異果與青奇異果並無太大分別，切開後便能憑顏色分辨。青奇異果果肉顏色偏綠，纖維是金奇異果兩倍，口感比較粗糙和多「渣」，適合想幫助腸道暢通及預防便秘的人；而金奇異果果肉顏色偏黃，維他命C是青奇異果的兩倍，Kathy表示每人每日維他命建議攝取量是75至90毫克，亦即吃一個金奇異果已足夠。

食物安全中心曾研究逾30種水果，其中維他命C含量最豐富的是番石榴（每100克含228.3毫克），排第三的是奇異果，每100克含92.7毫克，而金異果的含量更高，達129毫克。

而維他命C有助抗氧化、對抗破壞身體的自由基，可幫助小增強免疫力，受傷時加速傷口癒合；對媽媽、長輩則有保護皮膚細胞、延緩衰老作用，而且是製造膠原蛋白的重要元素，可助維持皮膚彈性和預防皺紋，亦可令血管更有彈性，預防心血管疾病。

金奇異果維他命C含量高兩倍

就外表來說，金奇異果與青奇異果並無太大分別，切開後便能憑顏色分辨。青奇異果果肉顏色偏綠，纖維是金奇異果兩倍，口感比較粗糙和多「渣」，適合想幫助腸道暢通及預防便秘的人；而金奇異果果肉顏色偏黃，維他命C是青奇異果的兩倍，Kathy表示每人每日維他命建議攝取量是75至90毫克，亦即吃一個金奇異果已足夠。

食物安全中心曾研究逾30種水果，其中維他命C含量最豐富的是番石榴（每100克含228.3毫克），排第三的是奇異果，每100克含92.7毫克，而金異果的含量更高，達129毫克。

而維他命C有助抗氧化、對抗破壞身體的自由基，可幫助小增強免疫力，受傷時加速傷口癒合；對媽媽、長輩則有保護皮膚細胞、延緩衰老作用，而且是製造膠原蛋白的重要元素，可助維持皮膚彈性和預防皺紋，亦可令血管更有彈性，預防心血管疾病。

選硬身和冷藏處理可保存較久

不少人也喜歡吃奇異果，但往往購買後卻忘記進食，當記起時奇異果已熟透甚至有酒味，Kathy則建議購買時可按喜好、習慣選擇。「軟身的奇異果成熟程度高，味道比較甜，建議３天內食用；而硬身的則相反，味道較酸，但可保存更久，甚至兩星期不等。」如果想保存更久，Kathy建議可選擇較硬身的奇異果，並放入雪櫃冷藏，在食用前兩天與蘋果或香蕉一同放在塑膠袋裡，讓蘋果、香蕉釋放出的乙烯把奇異果催熟。

保質好的奇異果外皮有光澤、無斑點、有整齊絨毛，手感亦更有彈性。

標籤數字有何意思？

每個水果都貼有專屬的標籤貼紙，除了表示產地，亦代表不同的種植方法，其中以6為首的數字意指經基因改造，不過Kathy表示現今的基因改造食物普遍通過安全評估，因此是安全食用，選擇與否只是個人喜好的決定。

水果標籤號碼開首含意：

3或4：以正常種植方法，有機會噴曬農藥

9：是有機種植

6：經基因改造

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

延伸閱讀：

街市尋寶7-隱世正菜番薯葉-低卡高纖含葉酸-紫葉更高營養

豬年2019-團年飯要識食-營養食物榜-肥豬肉排名高過芹菜片

文章授權轉載自《香港01》

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