運彩投注站逾半經營苦 公會籲政府適度放寬派彩比例

2019-04-18 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



中華民國運動彩經銷商商業同業公會理事長何昱奇今指出，運動彩投注站因管銷成本高，有一半以上的投注站經營辛苦，呼籲政府修法，以保底抽成方式，當銷售總金額達一定標準以上，放寬派彩和投注站分得佣金比例，進一步帶動投注金額，改善投注站的獲利，也讓國家體育發展基金收入更多。

何昱奇說，明年東京奧運即將舉辦，希望政府今年底即完成修法，協助業者搶得這一波商機。

他說，根據103至107年的統計，平均每家投注站每月的業績為172萬元，以6.25%的佣金計算，每家投注站獲10萬元，但若扣除店家的租金和長時間營業須兩班制的人事等成本，有一半以上的投注站經營辛苦。

因此，他們呼籲希望能修正運動彩券管理條例第6條，讓總投注金額達一定標準、國家體育發展基金已獲保障下，能彈性放寬派彩金，由目前投注金的78%上調，同時亦適度提高投注站的佣金比例，既讓投注者增加，投注站的獲利亦提高，國家體育發展基金也會獲得更多挹注。