永康商圈人氣旺 三大MIT保養品牌全員到齊

2019-04-18 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



曾獲CNN美國有線電視新聞網譽為「全球十大甜點」，創意冰品霸主品牌ICE MONSTER，睽違多年最近宣布重返發跡地永康街，而人氣旺的永康街除了有觀光客必定朝聖的芒果冰店外，台灣MIT保養品牌也是不少觀光客掃貨的必逛景點，除原先已進駐的阿原、O’right歐萊德，以苦茶油為品牌經典明星商品的茶籽堂近日也正式進軍永康商圈，開設首間品牌獨立直營門市，三大MIT保養品牌全員到齊。

茶籽堂永康街概念店就像創辦人趙文豪新開闢的苦茶樹農場，是他的實驗室，他認為店面不該侷限於只是販售商品的「商業空間」，這也是他稱呼永康街門市為「概念店」的原因，除了滿足商業需求，同時也不斷思考門市場域能傳遞多少品牌概念與精神。

趙文豪指出，永康街概念店最特別的設計，就屬中央一座醒目的洗手台，這是他們利用廢棄水庫淤泥，重現砂岩塊色澤，以及冰涼清透的石塊觸感。

此外，茶籽堂永康街概念店現場還準備著由「雜草稍慢 Weed Day」指導的宜蘭朝陽社區雜草茶，邀請入內的消費者喝一口土地孕育配方，再慢慢認識茶籽堂， 並可以自在地與服務人員聊聊如何照顧皮膚、髮絲，聊聊農場，也聊聊腳下這塊土地。