響應環保 60%台灣人出國願以步行、自行車方式旅遊

2019-04-18 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



訂房網Booking.com 18日發表「2019年全球永續旅遊年度調查報告」指出，為響應環保，在國外的當地旅遊方面，有超過60%台灣人願意改以步行、騎腳踏車或健行等方式進行，還有66%的台灣人希望消費可以回饋到當地的社區。

此外，愛好維護地球環境的台灣旅客，還針對旅遊產業有更多的期待，有77%的台灣旅客認為，旅遊公司應提供更加環保的服務選擇，另有近五成（49%）的人希望業者能提供永續旅遊的建議。

響應4月22日世界地球日，Booking.com發表「2019年全球永續旅遊年度調查報告」，分析台灣旅客對永續旅遊的意識與偏好，發現有高達八成的台灣旅客認為，必須即刻進行永續旅遊，為下一代拯救美好的地球環境。

●台灣旅客最環保 九成願選擇環保住宿

調查指出，有近九成的台灣旅客表示在未來一年的旅程中，會至少選擇一間綠色環保住宿入住，高出全球旅客平均的73%，顯示台灣旅客對環保住宿的高接受度。此外，有75%的台灣旅客表示，在知道搜尋的住宿為綠色住宿時，會提升預訂的意願。

不過，67%的台灣旅客並不知道有環保標章認證，但有49%的台灣旅客表示，若住宿有國際認證的環保住宿標章，自己會受到啟發並進行永續旅遊，其中還有66%的台灣人偏好入住有環保標章的住宿。

儘管旅客想為環境保護盡一份心力，然而，在行程規劃時仍會遇到遭遇不少障礙，有近半數（49%）台灣旅客認為，安排永續旅遊會比日常環保工作還要困難；還有19%的台灣人承認，在假期時並不會特別注重環境保護。可見永續旅遊的規劃上，仍會產生各式的問題。