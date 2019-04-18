古蹟修復建築施工人才稀 文化部擬略放寬條件

2019-04-18 11:36 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



全台古蹟、歷史建築多，具備古蹟修復及再利用建築、施工專業者卻有限。文化部昨預告「古蹟修復及再利用辦法」第10條、第11條、第19條修正草案，將原規定略微放寬，以增加開業建築師、相關技師及營造業工地主任，投入文化資產修復或再利用，來擔任規畫設計、監造勞務執行主持人及工程工地負責人等修復人員。

以該辦法第10條來說，原規定古蹟修復或再利用規畫設計、監造執行主持人，若是執行國定、市定、縣定古蹟，除有開業建築師或相關執業技師資格，應實際執行完成古蹟或歷史建築等經驗四年以上或公告金額以上二件。

這次預告中，若是擔任市定、縣定古蹟修復者，文化部擬將累積經驗「四年」或公告金額以上「二件」，修正為累積經驗「二年」或公 告金額以上「一件」，國定古蹟所需條件則不變。

至於古蹟修復工地負責人條件方面，第11條原規定市定、縣定古蹟者，應累積「四年」工程 經驗，修復國定古蹟者，應累積「四年」以上工程經驗，也分別修正為「二年」及「三年」。第19條歷史建築、紀念建築之修復及再利用相關規定也放寬。