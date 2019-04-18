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公廁乾淨度使用者感受才準 環署邀民眾上網評比抽獎

2019-04-18 11:27聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

公廁潔淨品質與生活習習相關，是城市文明之窗，也是觀光客來台旅遊的第一印象。為了提升我國的公廁品質，環保署今年舉辦全民公廁評比「如廁EASY 巡(尋)拿好禮」活動，邀民眾對公廁評分；讓公廁管理單位瞭解民眾的真實感受，作為提升公廁品質的參考。

民國106年環保署推出衛生紙丟馬桶政策，希望提升公廁品質。不過聯合報系「願景工程」翻轉公廁系列報導中的民調發現，國人對公廁乾淨度的評比僅在及格邊緣，更有逾八成受訪者使用公廁後仍將衛生紙丟垃圾桶，顯示我國要翻轉公廁文化，還有很長的路要走。

環保署環管處長蔡玲儀表示，環保署民國97年實施「推動台灣公廁整潔品質提升計畫」，民國106年執行全面提升公廁計畫，包括推動衛生紙丟馬桶、公廁企業認養等；今年要推動優質公廁及美質環境計畫，要全面淘汰老舊公廁，及提升公廁的軟硬體設施。

蔡玲儀表示，環保署列管全國4萬2000多座公廁，其中有78.4%都是評比特優級，也已經有98%的公廁內，都貼了衛生紙丟馬桶的標語，還是有民眾使用公廁時，沒有把過去的使用習慣改過來，造成公廁髒亂。

她說，也可能民眾實際上的感受與政府評比並不相同，所以希望舉辦全民公廁評比，了解國人使用公廁的實際感受。民眾透過手機可定位給予公廁評分，有優、特優、普通、加強、待加強五個評分，即日起到6月5日止，評分公廁的滿意度，作為政府提升公廁品質的參考。

活動網站評比公廁滿意度，即可參加抽獎，最高獲得1000元等值禮券，每人每天最多可有10次抽獎機會，希望全民參與，提升整體公廁品質。

民眾透過手機可定位給予公廁評分，有優、特優、普通、加強、待加強五個評分，即日起到...
民眾透過手機可定位給予公廁評分，有優、特優、普通、加強、待加強五個評分，即日起到6月5日止，評分公廁的滿意度，作為政府提升公廁品質的參考。記者彭宣雅／攝影
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環保署衛生紙
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