國發會推基層診所也要行動支付 必要性、預算來源惹議

2019-04-18 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



國家發展委員會盼讓行動支付普及至醫療院所，不過傳出健保署欲運用全民健保總額中的品質保證保留款來獎勵診所設置行動支付系統預算，使用的合宜性、診所建置行動支付系統的必要性皆引發討論。健保署表示，未來若要推廣，須回歸主管行動支付的單位來執行。

國發會去年底在跨部會會議中指行動支付在醫療場域應用率低，要求相關部會加速推動。健保署副署長蔡淑鈴說，去年曾討論以品質保證保留款作為設置行動支付系統的獎勵金，但在全民健康保險會多數委員反對聲浪中作罷。健保會反對就沒有相應的預算，因此須回歸主管行動支付的單位執行。

中華民國身心障礙聯盟秘書長、健保會委員滕西華表示，目前許多大醫院有建置醫療費用的行動支付平台「醫指付」。國發會為讓行動支付普及到診所，去年要求健保署在西醫、中醫、牙醫等總額部門研商議事會議中提案，在今年全民的健保費總額預算中，將品質保證保留款的5%支用於行動支付系統建置。

滕西華說，全民健保總額中的品質保證保留款原先的支出目的是提升醫療品質，如推動分級醫療、增加民眾就醫可近性、加強感染管制等，而行動支付系統的建置與醫療品質似乎無關。

新竹縣診所協會理事長麥建方說，大部分的西醫基層診所僅提供健保給付的服務、較少自費項目，因此現場收付多是小額的掛號費，為此建置行動支付系統的必要性不高。

基隆市診所協會理事長王韋人說，部分地區人口較高齡、使用行動支付功能的人本就不多，以自己的診所為例，高達五成至六成都是60至70歲的阿公阿嬤，此時設置行動支付系統對民眾幫助不大，診所端還要被扣手續費，相信多數診所意願不高。