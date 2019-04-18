年輕老闆龍骨骨刺痛半年 物理治療免開刀

2019-04-18 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



一位37歲的機車行老闆因長期彎腰蹲下修理機車，出現腰痛有半年之久，經就醫診斷是腰椎出現骨刺引起的，他擔心萬一開刀癱瘓該怎辦。幸好經過3個月積極物理治療，沒有開刀就舒緩腰痛。物理治療師張藝薰並示範兩招在家就可以做的預防骨刺惡化運動，對於低頭族或年輕族群，預防骨刺找上門也有幫助。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室張藝薰物理治療師指出，骨刺是骨質增生的一種臨床現象，屬於自然老化的正常現象，一旦長骨刺，就表示這個人的脊椎已進入老化階段。不過，骨刺並不是老年人的專利，反覆活動或不適當的運動，也常會使關節骨骼及韌帶組織過度磨損，進而長出骨刺，近來，出現骨刺的年齡層也有下降的趨勢。

張藝薰物理治療師進一步指出，當出現骨刺時，其實不用過於擔心必須馬上要開刀，在接受醫師的建議下，可先採用積極保守物理治療，包括，牽引、熱敷及電療，來達到症狀改善和預防惡化。同時輔以徒手物理治療的體態評估、姿勢矯正、脊椎穩定性訓練及肌肉放鬆，達到預防惡化之效果。

她提醒，當出現嚴重神經壓迫，影響生活或工作，出現感覺異常及肢體無力時，或經二至三個月復健，神經症狀未改善或更嚴重時，應盡速尋求醫師的建議，來決定是否需馬上接受手術。