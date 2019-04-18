高鐵線上旅展開跑 車票7折、住宿費0元起

2019-04-18 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台灣高鐵公司配合台北國際觀光博覽會的舉辦，今起至5月底特別規畫高鐵線上旅展，將最熱門的行程通通打包好。總共六大項產品，包括高鐵假期「春遊搭高鐵．送住宿」、「假日不加價」、「小鎮漫遊一日豐富行」買一送千以及飯店聯票享「高鐵車票七折」等多項高鐵旅遊超值優惠，更新增「暑期親子早鳥預購｣、「高鐵假期立榮專案」，滿足更多元的旅遊需求。

高鐵公司指出，暑假是旅遊旺季，但往往得支付比平常更高昂的費用，令想安排親子旅遊的父母望而卻步。高鐵假期的「暑期親子早鳥預購｣專案，只要5月31日前預購，並於6月1日至8月31日入住指定飯店，除了優惠的行程價格，還可再享免費房型升等、特殊親子房型、免費票券、免費DIY課程等好康，孩子們最喜歡的樂園，周邊飯店如福容大飯店-麗寶樂園店、雲林劍湖山大飯店、高雄義大天悅、高雄義大皇家等，均有配合本專案。