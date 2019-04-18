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台北旅遊神卡全新升級 北北基好玩卡一鏡到底流暢無比

2019-04-18 10:15經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

開賣以來僅一年半，就交出16萬張亮眼成績的北北基好玩卡，為了迎接更多的觀光客來臨，並提供更優質的服務，特別於4月17日將無限暢遊卡全新升級，從原先持卡可至12個景點參觀增加為16個景點，並且加贈三個商圈大禮包，重要的是「加量不加價」。升級後的門票、交通與優惠，總價值就達一萬元以上，觀光傳播局「真心為你省」。

無限暢遊卡因為結合了無限次數搭乘的交通服務、12個景點門票以及200家以上的優惠店家，一直以來深受海外來台觀光客的喜愛，包含時尚繁華的台北101觀景台，極富歷史底蘊的故宮、帶來愉悅與感動的兒童新樂園、士林官邸、美麗華樂園摩天輪、黃金博物館、鬼斧神工之地的野柳、淡水古蹟博物館、淡水-漁人碼頭(台北航運)、朱銘美術館，以及波麗士天燈館和基隆海科館。

為了提供更優質的旅客服務，4月17日起特別將前述12個景點增加4個景點，包括深受大家喜愛的貓空纜車、台北市立動物園、袖珍博物館以及和平島公園等四大景點，讓無限暢遊卡真正的帶大家「上山下海、訪歷史、遊城市、探生態、添樂趣」，展現大台北地區更豐富多樣的樣貌，並且在遊程中感受趣味與愜意。

更重要的是，這次與台北的三個特色商圈合作大禮包服務，一旦消費者購買了無限暢遊卡或經典景點卡，即可獲贈永康商圈、大稻埕商圈以及微風台北車站共三個大禮包，集結了48個優惠店家，其中有13樣好禮免費贈送，還有多項加碼贈或滿額贈，總價值達7,000元以上，除了讓消費者感受台北特色街區魅力，並享受店家厚禮招待。

台北市觀傳局長劉奕霆表示，一個旅遊產品的設計就像是一場展演的規劃，以城市的人文與環境為大舞台，思考要帶給訪客什麼樣的感觸與感動。這次無限暢遊卡的改版，就是期望旅客在旅遊中，增添輕鬆與趣味感，期望旅客穿梭在永康和大稻埕的巷弄裡，感受台北尋常生活的一面，並登上貓空纜車，往前望山、向後望城，體驗獨特的多樣性與豐富性，讓旅客在大台北地區的旅遊，可以吃喝玩樂一鏡到底流暢無比。

為了慶祝改版升級，4月17日起透過北北基好玩卡官網購買無限暢遊卡，就送家樂福禮券一張，數量有限，送完為止唷！北北基好玩卡網址

北北基好玩卡於4月17日將無限暢遊卡全新升級，從原先持卡可至12個景點參觀增加為...
北北基好玩卡於4月17日將無限暢遊卡全新升級，從原先持卡可至12個景點參觀增加為16個景點，並且加贈三個商圈大禮包，重要的是「加量不加價」。升級後的門票、交通與優惠，總價值就達一萬元以上。　圖／北市觀光傳播局提供
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