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當年迎關公躲過炸彈… 郭台銘錦囊還有「天機」未曝光

高鐵線上旅展開跑 好康大放送

2019-04-18 10:14經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

台灣高鐵公司配合台北國際觀光博覽會的舉辦，即日起至5月底特別規劃高鐵線上旅展，將最熱門的行程通通打包好，總共六大項產品，包括高鐵假期「春遊搭高鐵．送住宿」、「假日不加價」、「小鎮漫遊一日豐富行」買一送千以及飯店聯票享「高鐵車票7折」等多項高鐵旅遊超值優惠，更新增「暑期親子早鳥預購｣、「高鐵假期立榮專案」，滿足更多元的旅遊需求。

高鐵公司指出，暑假是旅遊旺季，但往往得支付比平常更高昂的費用，令想安排親子旅遊的父母望而卻步。高鐵假期的「暑期親子早鳥預購｣專案，只要5月31日前預購，並於6月1日至8月31日入住指定飯店，除了優惠的行程價格，還可再享免費房型升等、特殊親子房型、免費票券、免費DIY課程等好康。

周邊飯店如福容大飯店-麗寶樂園店、雲林劍湖山大飯店、高雄義大天悅、高雄義大皇家等，均有配合本次高鐵專案。

此外，為鼓勵北部民眾及離島居民至東部及南部旅遊，高鐵公司與立榮航空合作推出「高鐵假期立榮專案」，提供「台北-台東-高雄-台北｣、「金門-台中-高雄-金門｣、「澎湖-台中-高雄-澎湖｣等三種三天兩夜行程，均含立榮航空來回機票、高鐵車票及飯店兩晚住宿，凡於8月31日前購買，並於5月1日至8月31日入住旅客，均可享有超值優惠價。

台南友愛街旅館友緻客房。台灣高鐵／提供
台南友愛街旅館友緻客房。台灣高鐵／提供
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高鐵親子立榮航空
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