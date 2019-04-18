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影／觀光回春缺遊覽車駕駛 司機寧開水泥車薪資穩

2019-04-18 09:19聯合報 記者卜敏正╱即時報導

近期陸客團增加，加上國旅、春遊季，觀光旅遊業者感受「觀光回春」，但也憂心政府能否為觀光、遊覽車業者，創造優質、永續職業環境？遊覽車公會全國聯合會理事長林建良坦言，近年遊覽車司機因工作不穩定、收入減少，加上交通意外對遊覽車形象影響，許多司機已轉行。

林建良說，全國遊覽車數量現約1萬5800百餘輛，初估至少缺2成司機，原因包括司機適齡退休、轉業，及觀光業不景氣，遊覽車收入不穩定，擁有甲類遊覽車駕照司機越來越少。

他憂心的說，這二個月陸客團增加，但能持續多久？會不會受政策影響突然又停團？政府如果無法創造永續、良好觀光環境，很難讓觀光業朝正向發展。

「遊覽車駕駛是非常專業工作！」林建良建議，培養一名專業遊覽車駕駛不易，面對高齡化社會，政府對於65歲適齡退休司機，只要通過健康檢查，是否可順延退休年齡，或改駕駛短時間交通車，公部門也應提供更多正面活動，提升遊覽車形象，鼓勵年輕人參與遊覽車駕駛。

「 司機寧願改開水泥車！」劉姓觀光業者說，過往許多遊覽車司機，會載客到他餐廳用餐，但近年都轉行，寧願駕駛混凝土預拌車，雖然夜晚出車、工作辛苦，工作環境沙塵汙染嚴重，但每個月能有固定收入，不像駕駛遊覽車，薪水、抽成不穩定，有沒有客人還要看政府臉色。

近期陸客團增加，加上國旅、春遊季，嘉義阿里山公路旁餐廳，中午停滿遊覽車，業者感受...
近期陸客團增加，加上國旅、春遊季，嘉義阿里山公路旁餐廳，中午停滿遊覽車，業者感受「觀光回春」。記者卜敏正／攝影
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近期陸客團增加，加上國旅、春遊季，嘉義阿里山公路旁餐廳，中午停滿遊覽車，業者感受...
近期陸客團增加，加上國旅、春遊季，嘉義阿里山公路旁餐廳，中午停滿遊覽車，業者感受「觀光回春」。記者卜敏正／攝影
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近期陸客團增加，加上國旅、春遊季，嘉義阿里山公路旁餐廳，中午停滿遊覽車，業者感受...
近期陸客團增加，加上國旅、春遊季，嘉義阿里山公路旁餐廳，中午停滿遊覽車，業者感受「觀光回春」。記者卜敏正／攝影
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陸客駕照
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