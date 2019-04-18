親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

桃機擠爆現場秩序失控 韓國瑜暴怒：統統不要動！

吳德榮：今白天暖熱 明起出門備雨具

2019-04-18 07:27聯合報 記者雷光涵╱即時報導

中央氣象局說，大約周五中午之後西半部就會有短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有局部短暫...
中央氣象局說，大約周五中午之後西半部就會有短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨發生，建議外出攜帶雨具備用。本報資料照片
分享
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天西部雲量少、紫外線強 ，下午雲量增多、山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，南部最高溫34度、中部與北部也有可能熱到30度。

吳德榮說，今晨台灣附近轉偏南風而回暖，但輻射冷卻作用致部分地區最低溫比昨晨略降。北台灣平地最低溫約在16、17度，台北市區最低溫也在18度左右。除花東山區有零星飄雨，各地幾無降雨。

吳德榮表示，今天南方水氣逐漸北移、天氣漸趨不穩定；西半部紫外線強，白天暖熱；下午雲量增多、山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。北部氣溫約19至30度、中部20至30度、南部21至34度、東部19至29度。

他說，最新模式模擬顯示，周五、六低層大氣伴隨較強西南風，易激發強對流發展，受影響的範圍也較大。但由於是中、小尺度的對流系統，會在什麼時間、地點、或什麼程度的影響，已超過模式模擬的理論極限，難以提前預報。氣象局也必須啟動即時預報處理。

到了下周日各地為多雲時晴，白天暖熱如夏，高溫皆在30度以上的天氣；吳德榮說，但天氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。下周一至三各地為多雲時晴，大氣不穩定度更為提高，局部陣雨或雷雨將發展得更為旺盛；應續觀察最新資料。

中央氣象局說，本周天氣變化快速且較不穩定，雖易有局部較大雨勢甚至大雨發生，但也有「雨縫」存在，請隨時留意最新氣象資訊。

周五受到華南雲雨區東移，周六至下周一受到滯留鋒面接近，加上暖濕空氣隨著西南風北上，各地天氣不穩定。氣象局預測，大約周五中午之後西半部就會有短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨發生，建議外出攜帶雨具備用。

溫度方面，各地夜晚清晨低溫20至24度左右，白天高溫則視下雨狀況而定，各地大約28至32度，有下雨的時候感受較舒適涼爽，沒下雨時白天會感到有點悶熱。

下周三、四鋒面逐漸遠離，但另一鋒面又在華南一帶建立，各地仍有局部短暫陣雨，降雨型態大致上以午後陣雨為主，氣溫上各地仍相對暖熱，高溫約27至31度。

吳德榮低溫
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

新高！電動自行車去年10死、3292傷

2019-04-18 00:38

陸團回流 遊覽車司機、導遊爆人力荒

2019-04-18 01:16

陸團回溫／消費力不若以往 高雄必遊

2019-04-18 01:19

單車開放載幼童 朝野有共識

2019-04-18 00:38

長者不明原因腹痛 恐是「腸中風」

2019-04-17 23:43

高市嬰兒死亡率 6年6都居冠

2019-04-17 22:50

40至44歲男性 最輕忽健檢

2019-04-17 23:39

「痛痛女孩」家屬 盼衛福部別上訴

2019-04-17 23:37

健康你我他／兒童牙刷 我的護齒利器

2019-04-17 23:29

台灣文博會下周開跑 跟著舊鐵道線「文化動動動」

2019-04-17 22:39

醫病天地／常當低頭族 小心椎間盤破裂

2019-04-17 22:37

寄錢回家還存錢自費上課 緬甸僑生翻糖蛋糕獲獎　

2019-04-17 22:35

立委陳玉珍今開協調會 盼金門豬肉製品管制標準放寬

2019-04-17 21:19

非洲豬瘟海漂豬病毒未擴散 金門豬肉品輸出明起解禁

2019-04-17 20:11

逼長榮空姐擦屁股外籍乘客 3月在蘇美島因病過世

2019-04-17 18:52

《人間條件2》重演 初代演員再飆戲

2019-04-17 18:52

大貨車禁行蘇花公路東澳段 延至7月再開罰

2019-04-17 18:48

墾丁綠羽珊瑚率先產卵 為大爆發自然奇景暖場

2019-04-17 18:08

文博會動動動 台灣新舊文化探索

2019-04-17 18:03

世界閱讀日走讀台灣 將辦百場活動

2019-04-17 18:02

免費成人健檢使用率 40到44歲男性僅兩成最低

2019-04-17 18:00

低血糖勿忽視 嚴重度如心肌梗塞

2019-04-17 17:54

台灣著名收藏家【清翫雅集】第六屆理事長許作鈿辭世 享年68歲

2019-04-17 16:37

「天民樓」藏品釋出 將蘊釀出新的一波元明青花熱

2019-04-17 16:34

台灣虎航超大氣 18日開始推出三天促銷活動

2019-04-17 16:26

她9歲確診糖尿病 認真控血糖卻差點在講台上倒下

2019-04-17 16:00

影／林佳龍：台鐵新票務系統功能確實比高鐵好

2019-04-17 15:35

衛福部是否對「痛痛女孩」再上訴 他透露關鍵要素

2019-04-17 15:33

26歲妙齡女咳嗽遲遲未好 診斷竟是肺癌第三期

2019-04-17 15:17

三分交通七分觀光 林佳龍：金門大橋是有溫度的橋

2019-04-17 14:59

立委提案 盼自行車合法載幼童

2019-04-17 14:29

世界閱讀日 文化部推走讀台灣

2019-04-17 14:22

痛痛女孩案勝訴 立委：保障人民勿上訴

2019-04-17 14:16

環境關懷設計競賽 得獎作品揭曉

2019-04-17 14:11

擔心癌擴散不做切片？ 醫：有切片才能治療

2019-04-17 13:57

年領171萬股息！老手教你避開高息股投資三大雷區

2019-04-17 13:37

《與惡》逼視台灣集體心靈創傷 陳妤演活殺人犯妹妹：多想想與善的距離

2019-04-17 13:36

壽星被砸蛋糕刀叉直入腦袋 無痛無外傷原因離奇

2019-04-17 13:13

高齡產婦存在子宮頸閉鎖不全風險 　

2019-04-17 13:08
看更多

熱門文章

逼長榮空姐擦屁股外籍乘客 3月在蘇美島因病過世

2019-04-17 18:52

薪資不到2萬3遭檢舉 慣老闆怒飆：10幾年來沒人投訴

2019-04-17 11:28

超萌！小7「迪士尼夢幻露營」全新集點4/24分兩波開跑，復古露營燈、蘑菇傘快搶

2019-04-17 15:53

她9歲確診糖尿病 認真控血糖卻差點在講台上倒下

2019-04-17 16:00

最強背殺！ 和服正妹的真面目 「我阿嬤啦…」

2019-04-17 14:19

台灣虎航超大氣 18日開始推出三天促銷活動

2019-04-17 16:26

好天氣只到明天！ 周五起不穩定天氣持續到周末

2019-04-17 09:17

只要有悠遊卡和這個 今天起麥當勞大薯買一送一

2019-04-17 20:53

「鰻魚飯半價」再送「買1送1券」！60年江戶川鰻魚飯店4月17開幕

2019-04-17 10:49

再宣導3個月 大貨車禁行舊蘇花延到7月17日再開罰

2019-04-17 10:48

陸團回流 遊覽車司機、導遊爆人力荒

2019-04-18 01:16

工程師搖身成「有故事的人」單車環球61國繼續騎

2019-04-17 09:49

影／汪洋中一條狗！離岸220公里 游到鑽油平台獲救

2019-04-17 12:32

0元機票3小時後開搶 虎航會員封館促銷快註冊

2019-04-17 21:39

耳內有異物卻看不到 醫師用耳滴劑解決

2019-04-17 10:09

壽星被砸蛋糕刀叉直入腦袋 無痛無外傷原因離奇

2019-04-17 13:13

日本人氣炸牛排名店「牛かつもと村」5月登台！現炸牛排沾山葵醬更美味

2019-04-17 15:32

26歲妙齡女咳嗽遲遲未好 診斷竟是肺癌第三期

2019-04-17 15:17

全球最胖鸚鵡今年幼鳥數量大增 扭轉滅絕命運

2019-04-17 13:53

孩子不愛喝水？專家用這招讓孩子愛上白開水

2019-04-17 10:41

真的不想再聽到「這些」建議！你以為的好意其實帶著評判...

2019-04-17 10:09

不願被操心！總是故作堅強的5大星座

2019-04-17 10:37

每日星座運勢／處女在變動中求發展 財運好壞參半

2019-04-18 00:00

IG開箱！台南名店「布萊恩紅茶」新凍飲 這家超商獨賣

2019-04-17 12:41

寄錢回家還存錢自費上課 緬甸僑生翻糖蛋糕獲獎　

2019-04-17 22:35

超萌法鬥拿鐵、提拉米蘇麻糬鬆餅 隱藏小店Labu café

2019-04-17 18:52

「帶貨女王」范冰冰回來了！超強神仙油、護髮與護膚精華，讓她打破低調狂推

2019-04-17 23:51

擔心癌擴散不做切片？ 醫：有切片才能治療

2019-04-17 13:57

驚！電動自行車事故去年10死、3292傷 史上新高

2019-04-17 10:41

婦人高舉手像自由女神疏緩痠痛 原是頸椎椎間盤破裂

2019-04-17 10:51

新高！電動自行車去年10死、3292傷

2019-04-18 00:38

漫威迷再衝一波！小7獨家搶先開賣「復仇者聯盟3C小物」免預購

2019-04-17 16:39

「痛痛女孩」家屬首度現身 衛福部未鬆口是否上訴

2019-04-17 11:21

大阪燒+炸雞! 肯德基全新「柴魚舞浪大阪燒脆雞」限定登場

2019-04-17 20:22

綜合維他命不是每天狂塞就好！你應該知道怎麼選

2019-04-17 10:34

日本年銷10萬個「神戶半熟蛋糕」 限時快閃誠品南西「＆Kobe」展

2019-04-17 15:24

台灣人就愛吃這味 日本美食接連展店東京「燒肉LIKE」台灣首店店型、菜單公開

2019-04-17 18:46

陸團回溫／消費力不若以往 高雄必遊

2019-04-18 01:19

高齡產婦存在子宮頸閉鎖不全風險 　

2019-04-17 13:08

食藥署首度公布缺藥原因 常見原因不是健保砍價

2019-04-17 12:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top