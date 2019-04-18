吳德榮：今白天暖熱 明起出門備雨具

2019-04-18 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



中央氣象局說，大約周五中午之後西半部就會有短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨發生，建議外出攜帶雨具備用。本報資料照片 分享 facebook 氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天西部雲量少、紫外線強 ，下午雲量增多、山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，南部最高溫34度、中部與北部也有可能熱到30度。

吳德榮說，今晨台灣附近轉偏南風而回暖，但輻射冷卻作用致部分地區最低溫比昨晨略降。北台灣平地最低溫約在16、17度，台北市區最低溫也在18度左右。除花東山區有零星飄雨，各地幾無降雨。

吳德榮表示，今天南方水氣逐漸北移、天氣漸趨不穩定；西半部紫外線強，白天暖熱；下午雲量增多、山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。北部氣溫約19至30度、中部20至30度、南部21至34度、東部19至29度。

他說，最新模式模擬顯示，周五、六低層大氣伴隨較強西南風，易激發強對流發展，受影響的範圍也較大。但由於是中、小尺度的對流系統，會在什麼時間、地點、或什麼程度的影響，已超過模式模擬的理論極限，難以提前預報。氣象局也必須啟動即時預報處理。

到了下周日各地為多雲時晴，白天暖熱如夏，高溫皆在30度以上的天氣；吳德榮說，但天氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。下周一至三各地為多雲時晴，大氣不穩定度更為提高，局部陣雨或雷雨將發展得更為旺盛；應續觀察最新資料。

中央氣象局說，本周天氣變化快速且較不穩定，雖易有局部較大雨勢甚至大雨發生，但也有「雨縫」存在，請隨時留意最新氣象資訊。

周五受到華南雲雨區東移，周六至下周一受到滯留鋒面接近，加上暖濕空氣隨著西南風北上，各地天氣不穩定。氣象局預測，大約周五中午之後西半部就會有短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨發生，建議外出攜帶雨具備用。

溫度方面，各地夜晚清晨低溫20至24度左右，白天高溫則視下雨狀況而定，各地大約28至32度，有下雨的時候感受較舒適涼爽，沒下雨時白天會感到有點悶熱。

下周三、四鋒面逐漸遠離，但另一鋒面又在華南一帶建立，各地仍有局部短暫陣雨，降雨型態大致上以午後陣雨為主，氣溫上各地仍相對暖熱，高溫約27至31度。