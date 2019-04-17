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台灣文博會下周開跑 跟著舊鐵道線「文化動動動」

2019-04-17 22:39聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

「台灣文化是什麼？我們沒有答案，但希望大家一起來找答案。」第九屆台灣文博會下周三(24日)開跑，策展人劉真蓉指出，本屆主題訂為「Culture On the Move：文化動動動」，希望透過文博會凝聚觀眾，一起探索台灣文化。

今年文博會不僅將展覽時間延長至十二天，展區及規模也擴大，新增空總、台北機廠兩大展區。文博會沿著台北舊鐵道線，串聯華山文創園區、松山文創園區、花博公園爭艷館、空總當代文化實驗場、台北機廠鐵道博物館等五個展區，打造「文化創新廊帶」。

「文博會不只展現台灣設計力，同時也展現台灣文化底蘊與不斷變動的生命力。」文化部長鄭麗君指出，本屆文博會五大展區所處的地區，是百年前孕育台灣現代性的重要廊帶，台灣第一輛火車騰雲號，當年便曾駛過此地。近年台灣人逐漸改變此一廊帶，翻轉其為文化創新的基地。

鄭麗君指出，文博會結合文化創新廊帶，帶領大家感受台灣從傳統走到現代、望向未來的創新力量。她鼓勵民眾用一天時間逛文博會，從台北機廠一路西走到華山，「從步行中感受台灣『文化動動動』的魅力」。

本屆文博會規劃五大議題：演變舞台 、編輯地方、博覽會、文化大學堂 、NEXT鐵道博物館。其中「演變舞台」打破前台與後台的界線，動員廿九個團體完成超過四十場、近百小時的跨界演出。包括邀來布袋戲大師陳錫煌將與新生代台味搖滾樂團「拍謝少年」合作，聯手打造野台大戲。

「編輯地方」則將桃園、台南、屏東及台東四個城市，以現代策展概念重新呈現。如桃園館變身一間設計師事務所，為桃園提供設計思考服務；台南館則呈現台南人獨特看世界的方式。四個城市的廿四個品牌還聯手舉辦「山海廟集大好辦桌」市集，包括桃園的野上麵包店、台南的阿霞飯店、屏東的福灣巧克力等，以廟埕辦桌的型態為民眾創意上菜。

空總的「文化大學堂」以「混水釣蝦場」為題，舉辦展覽、論壇與工作坊等活動，打造多元討論及思辨學習空間；位在台北機廠「NEXT鐵道博物館」，則打開靠近松山文創園區之局部圍牆，透過大型看台裝置與策展空間，讓民眾一覽台北機廠全景，看到過往時空軌跡並想像未來城市面貌。

此外，「博覽會」為文博會商展區，預計超過570家設計及圖像授權品牌，將分別在松山文創園區、花博爭艷館強力展開。

台灣文博會以「文化動動動」為主題，引領觀眾一起探討什麼是台灣文化。圖/文化部提供
台灣文博會以「文化動動動」為主題，引領觀眾一起探討什麼是台灣文化。圖/文化部提供
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文化部長鄭麗君及文博會策展團隊代表，共同揮舞大旗，為即將到來的台灣文博會暖身。圖...
文化部長鄭麗君及文博會策展團隊代表，共同揮舞大旗，為即將到來的台灣文博會暖身。圖/文化部提供
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台北機廠文創鐵道
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