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大學英翻中考卷有人空白有人加注音 師嘆真的不會教

寄錢回家還存錢自費上課 緬甸僑生翻糖蛋糕獲獎　

2019-04-17 22:35聯合報 記者張錦弘╱即時報導

新北市莊敬高職餐飲科二年級建教班緬甸僑生余玉婷，除了在學校跟著老師學習，還省吃儉用存了４萬元，自費到手作藝術坊學做蛋糕，她最近參加2019「技糕一籌新北稱霸技能競賽」，以融合宮崎駿動畫「神隱少女」場景的作品「九份」，榮獲翻糖蛋糕競賽靜態展示組銅牌獎，莊敬高職董事長王傳亮特別在學校週會表揚她是僑生楷模。

21歲的余玉婷來自緬甸瓦城省，當初飄洋過海隻身來台念餐飲建教班，除了想多交些朋友、學會獨立面對一切，更打算學到技藝後，夢想開一家民宿，樓下闢成烘培工作室。她說，家人都支持她來台灣，尤其媽媽非常支持，常對她說「媽媽不要求你們小小年紀出去打工賺錢養家，只想讓你們好好讀書，做一個對社會有用的人。」

余玉婷參加的是「三三輪調制」建教班，每上課三個月，再到業界實習三個月，實習期間可保障月領23K的勞基法最低薪資，平日每周還可依法打工20小時。她表示，對她來說，來台工作賺錢最辛苦，身為家中的大女兒，隻身來台不但生活獨立，經濟也獨立，包括學雜費、生活費都沒和家裡伸手要錢。

她說，每天早出晚歸，每次用錢還要斤斤計算。逢年過節偶爾也會寄錢給外公外婆和兩個弟弟。「爸媽常說不要寄錢回家，但是我長這麼大了，到現在還沒有幫到家裡什麼事，覺得非常愧疚。所以一切的努力，只想給父母一個更好的生活環境。」

「其實我在去年就想學翻糖蛋糕了，當時手頭有點緊，一直存錢到去年底，才開始打算報名。」余玉婷說，她經由來自馬來西亞的僑生學長介紹，花了4萬元，到一家手作藝術坊上課，學做國內、國外蛋糕各一個，並各報名一項國內、國外的比賽。

她第一次接觸翻糖，是在一月底，學捏人頭和手學了兩個禮拜，二月開始製就作「九份」了。前前後後大概練習兩個月。之所以想到九份這個題目，是因九份是日本動畫大師宮崎駿架構《神隱少女》動畫場景的靈感之一。

她做了一個三層樓日式建築，與電影中湯婆婆的湯屋很像，加上九份的山城特色跟《神隱少女》其中幾幕場景確實非常相似，就把兩者融入在一起，用翻糖做出這個作品。這次能拿到銅牌，已經很高興了，因為學校下課後就趕著到手作坊上課，「對我來說真的是一寸光陰一寸金，也非常辛苦。但是苦中帶甜我的生活過的非常充實。最後還是堅持下來了。」

她說，人難免會遇到挫折，但無論多麼艱難，都要繼續向前，「因為當你選擇放棄的那一刻，你真的就輸了。」她是個急性子，對很多事都沒什麼信心，但也是不斷培養信心。做錯事情的時候，她會非常自責，還愛哭。但再難受，也會忍著繼續做事情，學著克服不把情緒帶到學習上。「很多事情對我來說忍忍就過了。」她高職畢業後，會繼續往烘培領域升學。

對於想來台學一技之長的緬甸等東南亞僑生，余玉婷分享學長常常對她說的一句座右銘「見事畏難，終歸必敗，堅韌耐勞，學業必成。」

莊敬高職緬甸僑生余玉婷課後自費到手作坊上課，以翻糖蛋糕作品「九份」，榮獲2019...
莊敬高職緬甸僑生余玉婷課後自費到手作坊上課，以翻糖蛋糕作品「九份」，榮獲2019「技糕一籌新北稱霸技能競賽」翻糖蛋糕競賽靜態展示組銅牌獎，圖／余玉婷提供
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莊敬高職緬甸僑生余玉婷獲2019「技糕一籌新北稱霸技能競賽」翻糖蛋糕競賽靜態展示...
莊敬高職緬甸僑生余玉婷獲2019「技糕一籌新北稱霸技能競賽」翻糖蛋糕競賽靜態展示組銅牌獎，她與作品「九份」合影。圖／余玉婷提供
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莊敬高職緬甸僑生余玉婷融合宮崎駿動畫「神隱少女」場景的翻糖蛋糕作品「九份」，榮獲...
莊敬高職緬甸僑生余玉婷融合宮崎駿動畫「神隱少女」場景的翻糖蛋糕作品「九份」，榮獲2019「技糕一籌新北稱霸技能競賽」翻糖蛋糕競賽靜態展示組銅牌獎。圖／余玉婷提供
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莊敬高職緬甸僑生余玉婷以翻糖蛋糕作品「九份」，榮獲2019「技糕一籌新北稱霸技能...
莊敬高職緬甸僑生余玉婷以翻糖蛋糕作品「九份」，榮獲2019「技糕一籌新北稱霸技能競賽」翻糖蛋糕競賽靜態展示組銅牌獎。圖／余玉婷提供
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九份
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