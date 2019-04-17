逼長榮空姐擦屁股外籍乘客 3月在蘇美島因病過世

相關新聞
大貨車禁行蘇花公路東澳段 延至7月再開罰2019-04-17 18:48
台灣虎航超大氣 18日開始推出三天促銷活動2019-04-17 16:26
她9歲確診糖尿病 認真控血糖卻差點在講台上倒下2019-04-17 16:00
年領171萬股息！老手教你避開高息股投資三大雷區2019-04-17 13:37
《與惡》逼視台灣集體心靈創傷 陳妤演活殺人犯妹妹：多想想與善的距離2019-04-17 13:36
台灣著名收藏家【清翫雅集】第六屆理事長許作鈿辭世 享年68歲2019-04-17 16:37
「天民樓」藏品釋出 將蘊釀出新的一波元明青花熱2019-04-17 16:34
勞資調解破局 長榮航空：協商大門永遠敞開2019-04-17 19:31
獨／普悠瑪懲處加重 尤振仲：每次看新聞都覺得很自責2019-04-17 19:20
《人間條件2》重演 初代演員再飆戲2019-04-17 18:52
墾丁綠羽珊瑚率先產卵 為大爆發自然奇景暖場2019-04-17 18:08
文博會動動動 台灣新舊文化探索2019-04-17 18:03
世界閱讀日走讀台灣 將辦百場活動2019-04-17 18:02
免費成人健檢使用率 40到44歲男性僅兩成最低2019-04-17 18:00
低血糖勿忽視 嚴重度如心肌梗塞2019-04-17 17:54
影／林佳龍：台鐵新票務系統功能確實比高鐵好2019-04-17 15:35
衛福部是否對「痛痛女孩」再上訴 他透露關鍵要素2019-04-17 15:33
26歲妙齡女咳嗽遲遲未好 診斷竟是肺癌第三期2019-04-17 15:17
三分交通七分觀光 林佳龍：金門大橋是有溫度的橋2019-04-17 14:59
立委提案 盼自行車合法載幼童2019-04-17 14:29
世界閱讀日 文化部推走讀台灣2019-04-17 14:22
痛痛女孩案勝訴 立委：保障人民勿上訴2019-04-17 14:16
環境關懷設計競賽 得獎作品揭曉2019-04-17 14:11
擔心癌擴散不做切片？ 醫：有切片才能治療2019-04-17 13:57
壽星被砸蛋糕刀叉直入腦袋 無痛無外傷原因離奇2019-04-17 13:13
高齡產婦存在子宮頸閉鎖不全風險2019-04-17 13:08
切除癌兆又重建乳房 醫助女患者重見藍天2019-04-17 12:51
立委質疑台鐵新票務App沒驗收 林佳龍：有民代搞不清楚2019-04-17 12:36
機車駕訓班補助1000元 4月16日開跑！2019-04-17 12:17
食藥署首度公布缺藥原因 常見原因不是健保砍價2019-04-17 12:15
憂泰寧事件再現 食藥署擬將救命藥列必要藥品清單2019-04-17 12:12
3.2萬國一女生接種HPV疫苗 30例不良反應目前無大礙2019-04-17 12:07
小時候最討厭的電視節目？八年級生怨：根本卡通終結者2019-04-17 12:00
金馬跟著唱翻天！重返K歌帶動唱的古早觀影體驗2019-04-17 11:49
世界閱讀日 鄭麗君向財政部喊話出版減稅2019-04-17 11:39
影／嚴重型氣喘險奪命 他如今病情改善還能爬山2019-04-17 11:38
表揚台鐵66位模範勞工 林佳龍承諾提高福利2019-04-17 11:33
「痛痛女孩」家屬首度現身 衛福部未鬆口是否上訴2019-04-17 11:21
空氣污染毒害 研究指住在主要道路旁兒童發展遲緩機率高2019-04-17 11:09
熱門文章
媽媽常說「最討厭你爸」卻在丈夫生病後天天以淚洗面2019-04-16 20:14
薪資不到2萬3遭檢舉 慣老闆怒飆：10幾年來沒人投訴2019-04-17 11:28
女生都愛名牌車？ 網PO文叫屈掀正反論戰2019-04-16 21:07
每日星座運勢／雙魚適合開始新計畫 總體運勢旺盛2019-04-17 00:00
最強背殺！ 和服正妹的真面目 「我阿嬤啦…」2019-04-17 14:19
逼長榮空姐擦屁股外籍乘客 3月在蘇美島因病過世2019-04-17 18:52
超萌！小7「迪士尼夢幻露營」全新集點4/24分兩波開跑，復古露營燈、蘑菇傘快搶2019-04-17 15:53
3月大嫩嬰長菜花 竟是阿嬤換尿布害的2019-04-17 00:12
吳德榮：周四天氣不穩定 周五起注意強對流2019-04-17 07:22
她9歲確診糖尿病 認真控血糖卻差點在講台上倒下2019-04-17 16:00
好天氣只到明天！ 周五起不穩定天氣持續到周末2019-04-17 09:17
燉大骨湯能補鈣長高高？ 營養師的解答讓媽媽超驚訝2019-04-17 07:12
結婚不能只登記！父母擔心被說閒話 竟逼她辦婚宴訂喜餅2019-04-16 21:28
他每隔10分鐘狂設鬧鐘 就怕忘了載愛妻下班2019-04-16 22:17
台中某醫院今再添2人染麻疹 院內群聚感染達10人2019-04-16 19:37
「鰻魚飯半價」再送「買1送1券」！60年江戶川鰻魚飯店4月17開幕2019-04-17 10:49
漁業署基隆漁港會勘 漁民布條「先顧八肚，再顧七逃」2019-04-16 20:02
快把握！越愛你越深的3個星座 摩羯喜歡慢慢來、金牛會死心踏地2019-04-16 22:15
麥當勞「黑堡」回歸！ 5月再推「綠堡」莎莎脆鷄腿風味2019-04-17 00:18
侯佩岑美腿秀千萬卡地亞珠寶 當男生宿舍舍監很滿足2019-04-16 23:09
工程師搖身成「有故事的人」單車環球61國繼續騎2019-04-17 09:49
【我見我思】林彥佑／拿著破鈔票的老先生2019-04-17 06:00
影／汪洋中一條狗！離岸220公里 游到鑽油平台獲救2019-04-17 12:32
再宣導3個月 大貨車禁行舊蘇花延到7月17日再開罰2019-04-17 10:48
【生活點滴】郎英／良民證2019-04-17 06:00
【心情點滴】米林／不要忽視孩子的權益2019-04-17 06:00
壽星被砸蛋糕刀叉直入腦袋 無痛無外傷原因離奇2019-04-17 13:13
最夯台劇「我們與惡的距離」追了沒？誠品南西4/21辦特映一次看8集2019-04-16 20:22
漂流外海220公里 小狗將由救命鑽油平台工人領養2019-04-16 22:19
台灣虎航超大氣 18日開始推出三天促銷活動2019-04-17 16:26
耳內有異物卻看不到 醫師用耳滴劑解決2019-04-17 10:09
孩子不愛喝水？專家用這招讓孩子愛上白開水2019-04-17 10:41
真的不想再聽到「這些」建議！你以為的好意其實帶著評判...2019-04-17 10:09
全球最胖鸚鵡今年幼鳥數量大增 扭轉滅絕命運2019-04-17 13:53
26歲妙齡女咳嗽遲遲未好 診斷竟是肺癌第三期2019-04-17 15:17
IG開箱！台南名店「布萊恩紅茶」新凍飲 這家超商獨賣2019-04-17 12:41
日本人氣炸牛排名店「牛かつもと村」5月登台！現炸牛排沾山葵醬更美味2019-04-17 15:32
喘悶腫累 恐是心衰竭警訊2019-04-16 23:13
不願被操心！總是故作堅強的5大星座2019-04-17 10:37
史上最強全新能量回彈技術 The North Face新跑鞋腳感再進化2019-04-16 21:24
留言