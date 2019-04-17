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外籍乘客逼長榮空姐擦屁股 3月在蘇美島因病過世

逼長榮空姐擦屁股外籍乘客 3月在蘇美島因病過世

2019-04-17 18:52聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

這名外籍乘客要求長榮航空空服務為他如廁時脫穿褲子和擦屁股，甚至咆哮空服員。圖／取...
這名外籍乘客要求長榮航空空服務為他如廁時脫穿褲子和擦屁股，甚至咆哮空服員。圖／取自網路
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今年初因一名外籍乘客逼迫長榮空服員協助如廁，造成空服員身心受創，長榮航空今傍晚召開記者會說明與桃園市空服員職業工會勞資調解破局時，有媒體提問該外籍乘客處理後續，長榮航空表示，該乘客在今年3月初已在蘇美島不幸因病過世，公司也與家屬進行後續退票作業。

長榮航空表示，公司透過律師通知要拒載該名旅客時，得知該乘客在3月初已經在蘇美島不幸過世，當時服務該名乘客的兩名空服員也有給予工傷假。

桃園市空服員職業工會在台北辦公室舉行空服員被迫「脫褲子、擦屁股」記者會，受害空服...
桃園市空服員職業工會在台北辦公室舉行空服員被迫「脫褲子、擦屁股」記者會，受害空服員親自出面說明。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
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空服員長榮
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