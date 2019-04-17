《人間條件2》重演 初代演員再飆戲

2019-04-17 18:52 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



今年《人間條件2》加演，特別找來13年前的初代演員再度擔綱演出。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 《人間條件2》原班人馬回歸！吳念真執導的《人間條件2》今年再度搬上舞台，並找來原班人馬再度飆戲，17日的記者會上，初代演員柯一正、唐美雲、林美秀、黃韻玲等人嘻談當年演戲時的回憶，唐美雲笑說，她當初排練時台詞背得快又好，結果被製作人李永豐罵「不合群」。

劇情仍符合現況

《人間條件2》以228事件為歷史背景，描述一對男女因身分差距而無法相愛的遺憾。吳念真指出，透過這齣戲想表達的是「情義與責任」，而劇中表達出的人與人之間的感情、人與土地之間的連結，竟然過了10幾年後還能符合台灣的社會現況，劇本一個字都不用改，讓他十分驚訝。自宣布開演後，票房在1個月內就賣出9成，也表示觀眾對此戲的支持。

今年《人間條件2》特別找來13年前的初代演員柯一正、唐美雲、林美秀及黃韻玲等人再度擔綱演出，並在記者會上笑談當年演戲時的回憶。柯一正回憶道，當初舞台劇被認為只有年輕人會欣賞，而當《人間條件》系列演出後，開始有許多中老年齡層觀眾會進劇場看戲；林美秀則表示，當初接戲時曾擔心自己演不好，結果她聽吳念真念完劇本後，馬上就感動地哭出來。

原班人馬「別有滋味」

唐美雲笑說，當初她與李永豐一起排戲時，她台詞總是背得快又好，但李永豐總是背得零零落落，結果後來李永豐抱怨說她「不合群」，讓她只好也跟著一起「零零落落」。

吳念真表示，當年舞台上的原班人馬在歷經10幾年的風霜後再度聚首，演出別有一番滋味，每個人的成熟演技也讓他在排練時不斷感動地流下淚來。而在今年演出過後，下次重逢就不知會是何年何月了，期盼能透過此次演出，讓大家都留下美好回憶。

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